רוסיה שחררה אזרח אמריקאי שנשבה לפני 4 שנים לבקשת טראמפ

מבזקים נוספים
מחטף לפני הקלפי: הצעד של בן גביר מטלטל את המשטרה
השר לביטחון לאומי זימן למחר דיון חריג עם סגל הפיקוד הבכיר על היערכות לבחירות • בכירים במערכת מבקרים: 'נמנע משבועות מדיונים מקצועיים כדי להתמקד בקמפיין' | החשש משימוש פוליטי (פוליטי מדיני)יוני גבאי ודניאל הרץ
השרה מאי גולן נחקרת בלהב 433: אלו החשדות נגדה שבעקבותיהם זומנה לחקירה
השרה לשוויון חברתי מאי גולן נחקרת בשעה זו בלהב 433 • החשדות: שוחד, מרמה והפרת אמונים | החקירה נפתחה בעקבות תחקיר (פוליטי מדיני)יוני גבאי
חוואי בבקעה איתר תיק עם חמישה רובים סמוך לגבול המזרחי
חוואי באזור הבקעה איתר הבוקר בשטח המרעה שלו תיק ובתוכו שלושה רובי קלצ'ניקוב ושני רובי M4. הנשק הועבר לידי משטרת ישראל. האיתור בוצע קרוב לגבול המזרחי של ישראל.קובי אטינגר
דמעות בבית הדין: האם וילדיה חולצו מכפר ערבי ועברו טקס 'השבה ליהדות'
בהתייצבה בפני הדיינים, לא לפני שעברה תהליך חילוץ דרמטי בידי טובי כוחות המקצוע של יד לאחים, הרכינה אסתר את ראשה ודיברה בכאב על רצונה העז לשוב אל צור מחצבתה ואל דת אבותיה | יד לאחים: "הסיפור קורע הלב הזה ממחיש את המוטו שלנו: לעולם לא מאוחר ולא מוותרים על אף יהודי" (חרדים)אסף מגידו
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 14:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 14:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
בכירי התעשייה חגגו יום הולדת בהפתעה לזמר מוטי ויזל • צפו
בכירי תעשיית המוזיקה חגגו אמש (שלישי) יום הולדת 36 בהפתעה לזמר מוטי ויזל • על הקלידים הופקד המוזיקאי דודי פלדמן • צפו בתיעוד מהחגיגה (אנשים)איציק אוחנה
10 שב"חים נתפסו באתר בנייה בשכונת רמת אשכול
10 שוהים בלתי חוקיים נעצרו בפעילות שוטרי מחוז ירושלים באתר בנייה בשכונת רמת אשכול בירושלים (משטרה)קובי רוזן
איזנקוט מתחייב שלא ישב בממשלה בראשות נתניהו
גדי איזנקוט הצהיר כי הוא מתחייב באופן חד משמעי שלא ישב בממשלה תחת בנימין נתניהו, גם לא במסגרת הסדר רוטציה.כיכר השבת