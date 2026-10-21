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מרדף עד המעצר

נהג ללא רישיון ניסה להימלט מהשוטרים, נעצר אחרי מרדף וזה מה שהתגלה | צפו

נהג ללא רישיון נהיגה ברח משוטרים בכביש 4 ונטש את רכבו באור עקיבא • הוא נמצא חיובי לסמים ומעולם לא הוציא רישיון | הרכב הושבת (משטרה)

קר
קובי רוזן
כיכר השבת |
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המרדף והמעצר
המרדף והמעצר (צילום: דוברות המשטרה)

נהג בן 26 מג'סר א-זרקא נעצר לאחר שברח משוטרי התנועה הארצית בכביש 4, נטש את רכבו באור עקיבא וניסה להימלט ברגל. בבדיקה התברר כי מעולם לא הוציא רישיון נהיגה, ובבדיקת סמים נמצא חיובי.

האירוע התרחש במהלך פעילות אכיפה ממוקדת של משטרת התנועה הארצית בכביש 4 לכיוון דרום. שוטרי ימת"א מנשה סימנו לרכב לעצור לצורך בדיקה שגרתית, אך נהג הרכב התעלם מהוראת ה והחל להימלט.

הנהג המשיך במנוסתו לתוך העיר אור עקיבא, שם נטש את רכבו. השוטרים ניהלו מרדף רגלי אחריו שבסיומו הצליחו לעצור אותו ולאזוק אותו במקום.

בחיפוש שנערך על החשוד נתפס חומר החשוד כסם. בבדיקה במערכות המשטרה עלה כי החשוד מעולם לא הוציא רישיון נהיגה. בבדיקה נוספת שבוצעה במקום נמצא כי הנהג נהג תחת השפעת סמים.

החשוד נחקר ביחידת הבוחנים בחדרה. בסיום החקירה נשלח ל בית, והרכב הושבת.
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