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בעקבות התחקיר

השרה מאי גולן נחקרת בלהב 433: אלו החשדות נגדה שבעקבותיהם זומנה לחקירה

השרה לשוויון חברתי מאי גולן נחקרת בשעה זו בלהב 433 • החשדות: שוחד, מרמה והפרת אמונים | החקירה נפתחה בעקבות תחקיר (פוליטי מדיני)

יג
יוני גבאי
כיכר השבת |
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מאי גולן (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

השרה לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה, מאי גולן, התייצבה היום (רביעי) לחקירה ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 ובשעה זו היא נחקרת במקום.

מועד החקירה תואם מול המשטרה לאחר שהושגו הסכמות בעניין מול סנגורה של השרה, עורך הדין עמית חדד.

זימונה של גולן מגיע ברקע תחקיר "המבקר" ששודר בחדשות 12, אשר הוביל לפתיחת החקירה. החקירה הנוכחית בעניינה של השרה ומקורביה התנהלה במשך חודשים ארוכים כחקירה סמויה.

בספטמבר 2025, לאחר קבלת אישור מהיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, עברה החקירה לשלב הגלוי. במסגרתו גבו חוקרי להב 433 עדויות מעשרות חשודים ועדים בפרשה. לפני כשבועיים סיימה יאח"ה את הליכי החקירה המקיפים בעניינם של המעורבים השונים, שבראשם כאמור השרה גולן.

להב 433 (פלאש 90)

רשימת החשדות בתיק כוללת שורה של עבירות חמורות מתחום טוהר המידות. בין היתר, נחקרים החשודים בגין שוחד, מרמה והפרת אמונים, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בכוונה לקבל דבר, שיבוש מהלכי משפט והכשלת שוטר במילוי תפקידו.

על פי החשד, השרה ומקורביה פעלו להיטיב עם גורמים שונים בתמורה לכספי שוחד שניתנו בעיקר במזומן. בתמורה למעטפות הכסף, דאגו החשודים להטות מכרזים עתירי ממון ולהבטיח את זכייתם של המשחדים בתחומים מגוונים.
חקירהלהב 433מאי גולן

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