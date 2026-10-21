השרה לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה, מאי גולן, התייצבה היום (רביעי) לחקירה ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 ובשעה זו היא נחקרת במקום.

מועד החקירה תואם מול המשטרה לאחר שהושגו הסכמות בעניין מול סנגורה של השרה, עורך הדין עמית חדד.

זימונה של גולן מגיע ברקע תחקיר "המבקר" ששודר בחדשות 12, אשר הוביל לפתיחת החקירה. החקירה הנוכחית בעניינה של השרה ומקורביה התנהלה במשך חודשים ארוכים כחקירה סמויה.

בספטמבר 2025, לאחר קבלת אישור מהיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, עברה החקירה לשלב הגלוי. במסגרתו גבו חוקרי להב 433 עדויות מעשרות חשודים ועדים בפרשה. לפני כשבועיים סיימה יאח"ה את הליכי החקירה המקיפים בעניינם של המעורבים השונים, שבראשם כאמור השרה גולן.