ימים ספורים לפני הבחירות, נתניהו ממשיך במאמצים למנוע בזבוז קולות בגוש הימין: בפגישה לילית עם יו"ר מפלגת "הציבור החרדי" מוטי לייטנר, ביקש ממנו נתניהו לפרוש מהמרוץ • לייטנר לא שלל את האפשרות באופן מפורש, אך הבהיר כי תחילה נדרשת התחייבות לתמיכה במהלך ובשורת הרפורמות שהובטחו לציבור החרדי ()

קובי ישראל