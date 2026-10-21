מבזקים נוספים
10 שב"חים נתפסו באתר בנייה בשכונת רמת אשכול
10 שוהים בלתי חוקיים נעצרו בפעילות שוטרי מחוז ירושלים באתר בנייה בשכונת רמת אשכול בירושלים (משטרה)קובי רוזן
איזנקוט מתחייב שלא ישב בממשלה בראשות נתניהו
גדי איזנקוט הצהיר כי הוא מתחייב באופן חד משמעי שלא ישב בממשלה תחת בנימין נתניהו, גם לא במסגרת הסדר רוטציה.כיכר השבת
פועל בן 50 נהרג מנפילה באתר בנייה בבית ג'ן
פועל כבן 50 נהרג היום (12:03) לאחר שנפל מגובה במהלך עבודתו באתר בנייה בבית ג'ן. צוותי מד"א ביצעו פעולות החייאה אך נאלצו לקבוע את מותו כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית.קובי רוזן
מג"ב ומשטרה תפסו שני אקדחים, מטען חבלה ו-40 מצלמות בגליל
בפעילות נרחבת בגליל תפסו לוחמי מג"ב ושוטרי מחוז צפון שני אקדחים מסוג גלוק, מטען נפץ וכ-40 מצלמות שהותקנו בניגוד לחוק. בסח'נין נתפס אקדח ומחסנית עם תחמושת והורדו 15 מצלמות. בדיר חנא אותר אקדח נוסף, ובכפר מנדא נתפסו מחסנית טעונה לנשק M16 וחומר החשוד כחשיש. בשטח פתוח בעראבה איתר כלבן משטרה מטען נפץ. שישה חשודים נעצרו.קובי רוזן
דרס שוטר עם קטנוע ונמלט | צפו בתיעוד הדרמטי
רוכב קטנוע דרס שוטר בשכונת פרדס שניר בלוד ונמלט • כוחות גדולים פתחו במצוד ועצרו את החשוד בסמוך לערי המשולש | הוגשה הצהרת תובע (משטרה)קובי רוזן
אימה בפתח הדלת: בעל הבית נדהם מהתיעוד שנראה במצלמות
אדם במסכה של ג'ו ביידן תועד מבצע מעשים מוזרים בפתח בית בטקסס | משטרה הוזעקה למקום (מעניין)אריה רוזן
אביחי מנדלבליט על בן כספית במשפט נתניהו: "הוא מפעיל את המשטרה"
במהלך עדותו במשפט נתניהו התייחס היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט למעורבותו של העיתונאי בן כספית בהעברת מידע למשטרה | מנדלבליט חשף את התחושה שהתעוררה אצלו, והבהיר כי אסור לחוקר להפעיל עיתונאי כזרוע של המשטרה (משפט)משה כהן
נתניהו ביקש מלייטנר לפרוש, אך זה דרש התחייבות לתמיכה ברפורמות לחרדים
ימים ספורים לפני הבחירות, נתניהו ממשיך במאמצים למנוע בזבוז קולות בגוש הימין: בפגישה לילית עם יו"ר מפלגת "הציבור החרדי" מוטי לייטנר, ביקש ממנו נתניהו לפרוש מהמרוץ • לייטנר לא שלל את האפשרות באופן מפורש, אך הבהיר כי תחילה נדרשת התחייבות לתמיכה במהלך ובשורת הרפורמות שהובטחו לציבור החרדי ()קובי ישראל