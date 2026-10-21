מבזקים נוספים
בחשד לשוחד, מרמה והפרת אמונים: השרה מאי גולן נחקרה מעל 10 שעות
ארבעה חודשים לאחר סיום החקירה, השרה נחקרה יותר מעשר שעות בעקבות דרישת הפרקליטות להשלמות חקירה בחשד לשוחד, מרמה והפרת אמונים (בארץ)משה בשן
ארה"ב תפנה חלק מצוות שגרירויותיה במפרץ הפרסי
לפי דיווח של סוכנות רויטרס, ארצות הברית עומדת לפנות חלק מאנשי הצוות בשגרירויותיה במדינות המפרץ הפרסי.כיכר השבת
צה"ל והמשטרה סיכלו 3 אירועי פרובוקציה ביהודה ושומרון
כוחות הביטחון סיכלו היום שלושה אירועי פרובוקציה ביהודה ושומרון תחת האמתלה של מסיק זיתים. האירוע המרכזי של הרשות הפלסטינית בכפר דיר ג'ריר נמנע בזכות מידע מוקדם, בו תכננו להשתתף בכירים ברשות. אירוע נוסף סוכל בתרמסעיא ליד רמאללה, בהובלת יהונתן פולק ועשרות פלסטינים ועיתונאים. אירוע שלישי לא מתואם נעצר ליד ביתר עילית, בו השתתפו עשרות אנשים כולל זרים ומועמד דמוקרטי לקונגרס האמריקאי. המשתתפים הועלו על אוטובוס והאירוע בוטל.קובי אטינגר
תאונה בין שני רכבים באשקלון - שלושה נפצעו קל
תאונת דרכים בין שני כלי רכב אירעה ברחוב צפניה באשקלון. צוותי איחוד הצלה טיפלו בשלושה נפגעים קל: שתי נשים בנות 40 וגבר בן 45.קובי רוזן
כוחות צה"ל פשטו על עוורתא בעקבות הצתת קבר
כוחות צה"ל פשטו היום (יום ה') על הכפר עוורתא שבחטיבת שומרון בעקבות דיווח על הצתת קבר. הכוחות סרקו אחר חשודים שנמלטו מהמקום טרם הגעתם. שוטרי מחוז ש"י וחוקרי הזיהוי הפלילי נערכים לכניסה לזירה באבטחת צה"ל לאיסוף ממצאים וראיות. צה"ל הודיע כי הוא מגנה בתוקף אירועים מסוג זה וכוחות הביטחון פועלים לאיתור החשודים. באירוע לא נפגעו בני אדם.ב. ניסני
שני הרוגים בתקיפה ישראלית במערב עיר עזה
שני בני אדם נהרגו ומספר נוספים נפצעו בתקיפת כטב"מ ישראלי על אופניים חשמליים בצומת א-צנאעה במערב עיר עזה.קובי אטינגר
לקראת הסלמה? ארה"ב מפנה את עובדי השגרירות ממדינות המפרץ
לקראת התחממות? ארה"ב נערכת לבצע פינוי של חלק מהעובדים ובני משפחותיהם בנציגויות במזרח התיכון (בעולם)אריה רוזן
לקראת הסלמה? ארה"ב מפנה את עובדי השגרירות ברחבי המזרח התיכון
לקראת התחממות? ארה"ב נערכת לבצע פינוי של חלק מהעובדים ובני משפחותיהם בנציגויות במזרח התיכון (בעולם)אריה רוזן