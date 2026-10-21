ארצות הברית, רוסיה ואוקראינה הסכימו לחדש את השיחות המשולשות בניסיון לקדם הסכם לסיום המלחמה – כך דיווחה היום (רביעי) סוכנות הידיעות רויטרס, לאחר פגישות שקיימו שליחו של הנשיא דונלד טראמפ, סטיב ויטקוף, ונציגים אמריקאים נוספים עם בכירים אוקראינים ורוסים.

על פי גורם אמריקאי שצוטט בדיווח של אתר Axios, ויטקוף וג'ארד קושנר, חתנו של טראמפ, הציעו לקיים מפגש בדרג מקצועי שיכלול נציגים משלוש המדינות. אוקראינה קיבלה את ההצעה במהלך השיחות באוסלו אתמול, ורוסיה הסכימה לה היום, במהלך פגישתו של ויטקוף עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין בסנט פטרסבורג.

לפי הקרמלין, השיחות עשויות להתקיים באבו דאבי החל מ־10 בנובמבר, ולהתמקד בין היתר בהסדרי הביטחון של רוסיה ואוקראינה לאחר סיום המלחמה. מדובר בחידוש משמעותי של המגעים, לאחר שהסבב האחרון של שיחות בתיווך אמריקאי התקיים בפברואר.

עם זאת, הדרך להסכם עדיין ארוכה. מוסקבה ממשיכה לדרוש שליטה רוסית מלאה במחוז דונצק שבמזרח אוקראינה ומתנגדת להצטרפות אוקראינה לנאט"ו. קייב, מנגד, דורשת ערבויות ביטחוניות שימנעו מתקפה רוסית נוספת בעתיד.

ההסכמה על חידוש השיחות מגיעה לאחר תקופה של מתיחות ביחסי וושינגטון וקייב, על רקע לחץ שמפעיל טראמפ על אוקראינה להגיע להסדר. נשיא ארצות הברית קרא השבוע לקייב לסיים את המלחמה, והזהיר כי אחרת היא עלולה להתמודד עם השלכות קשות.

במקביל, ויטקוף מסר כי הפגישות באוסלו ובסנט פטרסבורג היו בונות, וכי העבודה על מסגרת להסכם שלום תימשך בשיחות המשולשות. הוא ציין כי נותרה עבודה משמעותית, אך טראמפ מחויב, לדבריו, להביא לסיום המלחמה ולהשגת שלום יציב.

ההתפתחויות האחרונות מעידות על חידוש הערוץ הדיפלומטי בין הצדדים, אך בשלב זה אין הסכמה על התנאים המרכזיים לסיום הלחימה. הצלחת השיחות תלויה ביכולתם של הצדדים לגשר על הפערים בשאלת השטחים, עתידה הביטחוני של אוקראינה וההסדר שיבטיח את יישום ההסכם לאורך זמן.