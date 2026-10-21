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מגעים לסיום המלחמה

פריצת דרך דרמטית: רוסיה ואוקראינה הסכימו לחזור למשא ומתן עם ארה"ב

לראשונה מאז פברואר, נציגי שלוש המדינות צפויים לקיים שיחות משותפות | הפגישות עשויות להתחיל כבר בנובמבר באבו דאבי | המחלוקות על שטחים ועל ערבויות הביטחון נותרו בעינן (בעולם)

כה
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זלנסקי וטראמפ (צילום: שאטרסטוק)

ארצות הברית, רוסיה ואוקראינה הסכימו לחדש את השיחות המשולשות בניסיון לקדם הסכם לסיום המלחמה – כך דיווחה היום (רביעי) סוכנות הידיעות רויטרס, לאחר פגישות שקיימו שליחו של הנשיא , סטיב ויטקוף, ונציגים אמריקאים נוספים עם בכירים אוקראינים ורוסים.

על פי גורם אמריקאי שצוטט בדיווח של אתר Axios, ויטקוף וג'ארד קושנר, חתנו של טראמפ, הציעו לקיים מפגש בדרג מקצועי שיכלול נציגים משלוש המדינות. אוקראינה קיבלה את ההצעה במהלך השיחות באוסלו אתמול, ורוסיה הסכימה לה היום, במהלך פגישתו של ויטקוף עם נשיא רוסיה בסנט פטרסבורג.

לפי הקרמלין, השיחות עשויות להתקיים באבו דאבי החל מ־10 בנובמבר, ולהתמקד בין היתר בהסדרי הביטחון של רוסיה ואוקראינה לאחר סיום המלחמה. מדובר בחידוש משמעותי של המגעים, לאחר שהסבב האחרון של שיחות בתיווך אמריקאי התקיים בפברואר.

עם זאת, הדרך להסכם עדיין ארוכה. מוסקבה ממשיכה לדרוש שליטה רוסית מלאה במחוז דונצק שבמזרח אוקראינה ומתנגדת להצטרפות אוקראינה לנאט"ו. קייב, מנגד, דורשת ערבויות ביטחוניות שימנעו מתקפה רוסית נוספת בעתיד.

ההסכמה על חידוש השיחות מגיעה לאחר תקופה של מתיחות ביחסי וושינגטון וקייב, על רקע לחץ שמפעיל טראמפ על אוקראינה להגיע להסדר. נשיא ארצות הברית קרא השבוע לקייב לסיים את המלחמה, והזהיר כי אחרת היא עלולה להתמודד עם השלכות קשות.

במקביל, ויטקוף מסר כי הפגישות באוסלו ובסנט פטרסבורג היו בונות, וכי העבודה על מסגרת להסכם שלום תימשך בשיחות המשולשות. הוא ציין כי נותרה עבודה משמעותית, אך טראמפ מחויב, לדבריו, להביא לסיום המלחמה ולהשגת שלום יציב.

ההתפתחויות האחרונות מעידות על חידוש הערוץ הדיפלומטי בין הצדדים, אך בשלב זה אין הסכמה על התנאים המרכזיים לסיום הלחימה. הצלחת השיחות תלויה ביכולתם של הצדדים לגשר על הפערים בשאלת השטחים, עתידה הביטחוני של אוקראינה וההסדר שיבטיח את יישום ההסכם לאורך זמן.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ (צילום: הבית הלבן)

בימים האחרונים המשיכה המלחמה להתנהל בעוצמה, עם תקיפות רוסיות על יישובים אוקראינים ופעולות נגד של אוקראינה. בין היתר דווח על פגיעה ישירה סמוך לבית הספר היהודי 'אור אבנר' בחרקוב, שהותיר הרס כבד בסביבה, אך מבנה המוסד החינוכי עצמו לא ספג נזק ישיר.

כוחות אוקראינים המשיכו לפעול נגד מטרות רוסיות, ובכלל זה דיווחים על תקיפה של בסיס חיל האוויר בוריסוגלבסק במחוז וורונז', שבה נטען כי נפגעו מטוסי קרב מדגם Su-34M. רוסיה משתמשת במטוסים אלה לתקיפות נגד כוחות אוקראינים ולפגיעה ביישובים הסמוכים לחזית.
דונלד טראמפולדימיר פוטיןמלחמת רוסיה-אוקראינה

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