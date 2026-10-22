רוכב אופנוע נפצע בינוני בתאונה בירושלים

מבזקים נוספים
עובד מנוף נפצע בינוני בתאונה עם אוטובוס בבית שמש
שני נפגעים בתאונת דרכים ברחוב נהר הירדן בבית שמש. עובד בן 40 נפגע באורח בינוני מאוטובוס במהלך עבודתו על מנוף, ונהג האוטובוס כבן 52 נפצע באורח קל. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי בזירה, ונהג האוטובוס פונה לבית החולים הדסה עין כרם.קובי רוזן
העתירו בתפילה: מנכ"ל הרבנות הראשית לשעבר יהודה כהן נפצע באורח קשה
המנכ"ל היוצא של הרבנות הראשית, יהודה כהן, אושפז במצב קשה בבית החולים לאחר שנפגע מחפץ כבד שנפל עליו | הראשון לציון, הגאון רבי דוד יוסף, בקריאה לציבור להרבות בתפילה ולעורר רחמי שמיים לרפואתו השלמה (חרדים)חזקי שטרן
שרב לפני השבת: עלייה בטמפרטורות ורוחות חזקות - מה מצפה לנו בסוף השבוע?
היום החום מתחיל לעלות עם רוחות ערות ואובך בדרום; מחר תחול הכבדה נוספת וייעשה שרבי ברוב האזורים, לצד רוחות מזרחיות חזקות בבוקר | בשבת קודש: הטמפרטורות ירדו בחוף ובשפלה, אך עדיין יהיה חם מהרגיל (בארץ)כיכר השבת
טראמפ מעריך: המערכה מול איראן תסתיים בקרוב מאוד, לא יהיה לה לעולם נשק גרעיני
הנשיא האמריקני בעצרת בחירות: 'השמדנו את יכולת העשרת האורניום' • 'אם לאיראן היה נשק גרעיני היינו יושבים על חבית חומר נפץ' | הדברים המלאים (בעולם)דוד הכהן
ישראל וארה"ב גיבשו תוכנית תקיפה באיראן | היעדים: ממתקני הגרעין ועד הטילים
חילות האוויר כבר היו בכוננות שיא בתחילת החודש, אך נשיא ארה"ב הכריע ברגע האחרון על דחייה • כעת נחשף: צה"ל והפנטגון מגבשים תוכנית לתקיפת מתקני גרעין, אנרגיה ומאגרי טילים לאחר בחירות האמצע • באיראן מאיימים: "נפגע בכבלים תת-ימיים ובמרכזי נתונים" (בעולם)יוסי נכטיגל
הראש"ל הגר"י יוסף: "אל תשחקו באש, אם השמאל יעלה - מה שיש עכשיו זה כאין ואפס; פיקוח נפש"
בכנס בחירות בבית המדרש 'בני הישיבות' בשכונת שמואל הנביא בירושלים, נשא הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף נאום תקיף | בדבריו הזהיר מפני "פיקוח נפש רוחני", תקף בחריפות את השר בן גביר: "הבחורים הספרדים שחושבים להצביע לו - מה בכלל ההוא אמינא" והזהיר מממשלת שמאל: "אם השמאל יעלה הוא יעשה קשיים, מה שיש עכשיו זה כאין ואפס ממה שהם מתכננים" (חרדים)ישי כהן
מהומות באלעד: רימוני הלם הושלכו לתוך ישיבות, לפחות חמישה בחורים נפצעו
עימותים קשים בכניסה לאלעד בעקבות הסגרתו של תלמיד ישיבת 'תורה בתפארתה' לידי המשטרה הצבאית | שוטרים השליכו רימוני הלם לתוך מתחמי הישיבות, ולפחות חמישה בחורים נפגעו באורח קל | רבני הישיבות הוזעקו למקום בניסיון להרגיע את הרוחות (חרדים)קובי רוזן
בנק ישראל צופה צמיחה של 5.6% השנה ו-7.5% ב-2026
בנק ישראל פרסם תחזית כלכלית החוזה צמיחה חריגה של 5.6% השנה ושל 7.5% בשנה הבאה. לפי הערכת הבנק, שיעור האבטלה צפוי לרדת ל-3% והאינפלציה תעמוד על 1.6%.כיכר השבת