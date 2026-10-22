נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, העריך הלילה (חמישי) כי המערכה מול איראן תסתיים "בקרוב מאוד". בנאום שנשא בעצרת בחירות בדרום קרוליינה לקראת בחירות האמצע, סקר הנשיא את ההתפתחויות הביטחוניות והציב קו תקיף וחד מול המשטר בטהרן.

במהלך דבריו תקף טראמפ בחריפות את הסכם הגרעין שנחתם בתקופת הנשיא ברק אובמה, וטען כי ההסכם שבוטל שימש למעשה כסלולה עבור המשטר השיעי להשגת פצצה. "זה היה דרך של איראן להשגת נשק גרעיני. ביטלתי אותו. זו הייתה דרך להשגת נשק גרעיני", אמר הנשיא.

בהתייחסו למלחמה שפתח נגד איראן והישגיה הצבאיים, הצהיר טראמפ: "השמדנו את יכולת העשרת האורניום של איראן והבסנו אותם מבחינה צבאית, כלכלית ובכל דרך אחרת. ועכשיו אנחנו מוודאים, וכפי שאתם יודעים, שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. זה היה צריך להיעשות לפני שנים".

הנשיא האמריקני הדגיש את חומרת האיום שהוסר ואמר: "אם לאיראן היה נשק גרעיני – היינו יושבים על חבית חומר נפץ. החיים שלנו היו נראים אחרת לגמרי, כי הם מטורפים. אבל איתי הם לא משחקים משחקים".

באשר למועד סיום הלחימה ולצעדים הבאים של הממשל בוושינגטון, סיכם טראמפ: "היא תסתיים בקרוב מאוד. אנחנו יכולים לעזוב כבר עכשיו, אבל אנחנו רוצים לוודא שההישגים יחזיקו מעמד לאורך זמן. כשמסתכלים על מה שעשינו, זה מדהים. הצבא שלנו בלתי ייאמן".

דבריו של טראמפ מגיעים על רקע דיווחים על תוכניות מבצעיות מפורטות שהשלימו צבא ארצות הברית וצה"ל לחידוש התקיפות הנרחבות בשטח איראן. על פי דיווח ב'ניו יורק טיימס', המהלך המתוכנן צפוי לצאת לפועל לאחר בחירות האמצע בארה"ב.

מקורות יודעי דבר חשפו כי בתחילת החודש הנוכחי כבר היו ישראל וארה"ב כפשע מתקיפה נרחבת באיראן. שני הצבאות השלימו הכנות מקיפות והעמידו את חילות האוויר שלהם ברמת הכוננות הגבוהה ביותר. אולם, זמן קצר בלבד לפני שהמבצע יצא לדרך, קיבל הנשיא דונלד טראמפ החלטה של הרגע האחרון והורה לדחות את המתקפה.

התוכניות העדכניות שגובשו בין וושינגטון לירושלים כוללות פגיעה ממוקדת בתשתיות קריטיות של המשטר השיעי. בין היעדים הראשיים המסומנים: מתקני גרעין, תשתיות אנרגיה לאומיות ומחסנים אסטרטגיים של טילים וכלי טיס בלתי מאוישים.