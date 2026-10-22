ירושלים ( צילום: יהודה גל )

מזג האוויר היום (חמישי) יהיה בהיר עד מעונן חלקית בעננות בגובה רב. תחול עליה בטמפרטורות וירידה בלחות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ויעשה חם מהרגיל לעונה. משעות אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף ויתכן אובך בדרום הארץ. הלילה: מעונן חלקית בעננות בגובה רב.