 דלג לתוכן הראשי
הקיץ חוזר לביקור

שרב לפני השבת: עלייה בטמפרטורות ורוחות חזקות - מה מצפה לנו בסוף השבוע?

היום  החום מתחיל לעלות עם רוחות ערות ואובך בדרום; מחר  תחול הכבדה נוספת וייעשה שרבי ברוב האזורים, לצד רוחות מזרחיות חזקות בבוקר | בשבת קודש: הטמפרטורות ירדו בחוף ובשפלה, אך עדיין יהיה חם מהרגיל (בארץ)

כה
כיכר השבת
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News
ירושלים (צילום: יהודה גל)

היום (חמישי) יהיה בהיר עד מעונן חלקית בעננות בגובה רב. תחול עליה בטמפרטורות וירידה בלחות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ויעשה חם מהרגיל לעונה. משעות אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף ויתכן אובך בדרום הארץ. הלילה: מעונן חלקית בעננות בגובה רב.

על פי התחזית, מחר יום שישי, יהיה לרוב בהיר. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. תורגש הכבדה בעומס החום. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בצפון ובהרי המרכז. משעות אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.

ביום שבת קודש, יהיה מעונן חלקית. תחול ירידה בטמפרטורות בעיקר במישור החוף, בשפלה ובצפון הנגב. אך עדיין יהיה חם מהרגיל ברוב האזורים.אחהצ הרוחות הצפוניות יתחזקו לאורך החוף.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 15-28

תל אביב: 20-28

באר שבע: 18-30

חיפה: 21-27

טבריה: 20-33

צפת: 19-29

אילת: 23-32

לתחזית מזג האוויר המלאה ›

מזג האווירהתחזית

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

רדיומזג אווירזמני היוםאודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר