מנדלבליט בחקירה: לא זוכר למה ניתן לארי הרו עד מדינה

פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': אברהם אבינו כבר התברך מפי הגבורה. מדוע הוא עדיין זקוק לברכה מאדם אחר | מפני שהקב״ה הפקיד בידינו אוצרות של שפע, המחכים ללב פתוח ולעין טובה | כשיהודי מברך את חברו, הוא פותח עבורו שער בשמים - וזוכה שגם חייו יתמלאו באותה ברכה | אור החיים אקטואלי (יהדות)

יוסי אליטוב