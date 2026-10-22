חובשת איחוד הצלה הצילה תינוק בן חצי שנה מהלם אנפילקטי

מבזקים נוספים
מנדלבליט בחקירה: לא זוכר למה ניתן לארי הרו עד מדינה
היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט נחקר על ידי עו"ד חדד בעניין ארי הרו. חדד: "רואים שאתה אומר לגבי ארי הרו שאין על מה לתת לו עד מדינה". מנדלבליט אישר: "נכון, בשלב הזה". חדד המשיך: "אז על מה נתתם לו עד מדינה?" מנדלבליט השיב: "אני לא זוכר, מניח שעל תיק 2000". כשנשאל שוב "על מה למען השם נתתם לו עד מדינה?" מנדלבליט חזר: "לא זוכר".כיכר השבת
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 14:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 14:00אריאל שרפר
"אדוני, זה לא אפשרי": טראמפ חשף שיחה משעשעת עם 'גוגל מפות'
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כבר הספיק לשנות את השם של מספר אתרים ברחבי העולם, כמו אגם אונטריו שהפך מאז בהוראתו ל"אגם אמריקה" | הנשיא החליט שטוב יהיה לקרוא לאוקיינוס האטלנטי "אוקיינוס טראמפ", ואף הרים טלפון לגוגל מפות לשם כך | זו התשובה שהוא קיבל (חדשות)כיכר השבת
טאבלטים, 500 שקל ואלכוהול: הגנב מתל אביב נקלט במצלמות - ונתפס
שוטרי תחנת לב תל אביב במרחב ירקון עצרו תושב תל אביב שפרץ למסעדה ברחוב הירקון בתל אביב וגנב כסף מזומן, שני טאבלטים ובקבוקי אלכוהול: בתום החקירה הוגשו אתמול נגדו כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים | המשטרה פרסמה את רגעי הפריצה (משטרה)כיכר השבת
שידור חי דרמטי: העיתונאי קפץ למים - והציל נהג מטביעה ברגע האחרון
כתב הטלוויזיה האוסטרלי וויל מארי שידר הצפות בצפון בריסביין, כאשר רכב שטח נתקע לפתע במים ושקע במהירות | העיתונאי ואזרח נוסף שחו לעבר הרכב וחילצו את הנהג רגעים לפני שנעלם מתחת למים | הצלה דרמטית בשידור חי (בעולם)כיכר השבת
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 13:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 13:00אריאל שרפר
דרמה באירופה: מתקפה מיידית נחשפה ברגע האחרון - בזכות AI
הולנד, צרפת, דנמרק ופינלנד השביתו אתרים ושירותים ציבוריים בעקבות גילוי פרצות אבטחה חמורות | מומחים מזהירים כי האקרים כבר מנסים לנצל אותן, ובינה מלאכותית עלולה להאיץ את המתקפות (בעולם)כיכר השבת
אימה וכאוס במשך שעות: "התבצרנו בבית עם התינוק" | העדויות המצמררות מהפרעות בצרפת
איומים על אם צעירה, משפחות שנאלצו לעזוב את בתיהן, בית מרקחת שנבזז ובעלי עסקים שראו את מפעל חייהם נהרס: העדויות מההתפרעויות ב-17 באוקטובר חושפות את הפחד וההרס שחוו אזרחים צרפתים | "לא נותרו לי דמעות", סיפרה רוקחת פריזאית יהודייה לאחר שגילתה את ממדי הנזק לעסק שלה | העדויות המצמררות מצרפת (מגזין)ישראל גראדווהל