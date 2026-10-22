שיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל אירחו היום (חמישי), י״א בחשוון את טקס האזכרה הממלכתי ״נר יצחק״, לזכרו של ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ״ל לשעבר, יצחק רבין ז״ל במלאת 31 שנה להרצחו.

הטקס המתקיים מדי שנה בבית הנשיא, נערך בהשתתפות בני משפחת רבין, נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, נציגי ציבור, ואורחים נוספים.

נשיא המדינה בטקס: ״שלושה כדורים שנורו לפני שלושים ואחת שנים, הם שביקשו להחריב את מדינת ישראל - את הבית השלישי."

לדבריו, "לא אל יצחק רבין לבדו כיוון הרוצח הנתעב את נשקו, אלא ללב האומה כולה. הרוצח המתועב של ראש הממשלה, ביקש להעמיד את נשקו מעל להכרעה הציבורית. לפתור מחלוקת באמצעות אלימות. ברצח. באיום על קיומנו כאן כמדינה, יהודית, דמוקרטית וריבונית. את יצחק רבין היקר הוא רצח. את מנהיגנו - איבדנו. ואנחנו - כמעט שאבדנו."

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הנשיא אמר כי "את הלקח מאותו לילה ארור יש לחזור ולהפנים - אין מקום לאלימות בתוכנו. ואם ניתן לה מקום ונתעלם ממנה, אנחנו נסכן את עצם קיומנו."

הרצוג סיפר כי "לא מזמן נסעתי בכביש מספר אחת מתל אביב לירושלים. ראיתי בזעזוע שלט הקורא לשחרורו של יגאל עמיר. עצם האפשרות שקריאה כזאת תעמוד במרחב הציבורי ותיענה במשיכת כתף צריכה להדיר שינה מעינינו. אסור לפטור אותה כעוד פרובוקציה.

מאחורי הקריאה לשחרר את הרוצח עומדת האפשרות הנוראה שהחברה הישראלית תפסיק לראות במעשהו הנתעב - מעשה אסור בתכלית, שחלילה תחדל מלהתייחס אליו כאל קו אדום שלעולם אין לחצות.

שלושים ואחת שנים אינן תקופת צינון לרצח ראש ממשלה. והמרחק מן הפשע אינו מקטין את חומרתו. הציווי הלאומי שחייב לעבור מאתנו לדורות הבאים הוא ברור וחד משמעי והוא: שהרוצח לעולם לא ישוחרר. ושיהיה עליו לסיים את חייו בכלא. שלא יזכה לעולם להקלה או לחנינה כלשהי. אין לערער על כך בשום אופן", קרא הנשיא.

ברקע הבחירות המתקרבות , הרצוג תיאר כי "שלושים ואחת שנים אחר הרצח הנורא, יש אנשים במדינת ישראל שעדיין מעזים להעלות על דל שפתיהם, להעלות על דל מקלדותיהם, איומים מזעזעים לרצח של נבחרי ציבור - מראש ממשלה דרך שרים, חברי כנסת ומנהיגים פוליטיים. אין מקום לאלימות פוליטית במדינה מתוקנת. אין מקום לאלימות, נקודה."