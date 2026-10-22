מבזקים נוספים
יואב אדומי מהמילואימניקים נחשף בהתבטאויות שמאליות קיצוניות
יואב אדומי, מספר 2 במפלגת המילואימניקים ומספר 5 ברשימה המאוחדת עם זליכה, נחשף בשורה של התבטאויות בפייסבוק הרחק משמאל לקו המוצהר של מפלגתו. אדומי כתב שהוא מבין את דילמת הסרבנים, השווה בין ילדי העוטף לילדי עזה, האשים את נתניהו בהחרבת ישראל, והתנגד לגרעינים תורניים ודוכני תפילין. כן קרא להעניק פרס ישראל לשקמה ברסלר ולרדמן, וכתב על איש השמאל הקיצוני ישראל פריי: "מלך!".כיכר השבת
דגל פלסטין על קירותיו; הצצה נדירה לבית הדין של הקנאים שעובד לפי שעון אירופה
במשך מספר שנים פועל בית דין של הקנאים בלב שכונת 'מאה שערים' בירושלים, במחתרת חלקית ומושך אש | המקום פועל לפי שעון אירופה כדי להתנתק מהמדינה | צפו בתיעוד חריג של הצלם חיים גולדברג (חרדים)חיים רוזנבוים
בג"ץ אוסר על נציגי מפלגות להעביר מידע דיגיטלי מהקלפיות
בית המשפט העליון קבע כי ייאסר על נציגי מפלגות להעביר מידע על מספר המצביעים מהקלפיות באמצעים דיגיטליים. ההחלטה התקבלה בדעת רוב של השופטים כבוב ורונן, מול דעת המיעוט של השופט מינץ.כיכר השבת
בג"ץ בהחלטה דרמטית: חברי קלפי לא יוכלו לדווח על מספר המצביעים - זו המשמעות עבור המפלגות
בהחלטה דרמטית המותירה את המפלגות ללא נתוני הצבעה, בג"ץ קבע היום כי ייאסר על חברי ועדת קלפי לדווח על מספר המצביעים בזמן אמת בכדי לעודד את ההצבעה למפלגות השונות | בכך הפך בג"ץ את החלטת ועדת הבחירות המרכזית שאישרה את המהלך (חדשות)כיכר השבת
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 16:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 16:00אריאל שרפר
"רצו להפיל את הרפובליקה": בעקבות הפרעות - נשיא צרפת מכריז על צעד דרמטי
נשיא צרפת עמנואל מקרון הכריז על שורת צעדים דרמטיים בעקבות הפרעות השבת האחרונה | בימים הקרובים צפויות הגבלות דרמטיות, כול עוצר שיימשך עד ליום ראשון לפחות | הדברים המלאים (בעולם)כיכר השבת
ילד בן 8 נפגע אנוש מאוטובוס בחורה
ילד בן 8 נפגע מאוטובוס בחורה ופונה לבית החולים סורוקה במצב אנוש. צוותי מד"א מבצעים בו פעולות החייאה במהלך הפינוי, והוא סובל מחבלה רב מערכתית. האירוע אירע בשעה 13:23.קובי רוזן