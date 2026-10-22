"מצב נפשי קשה": המשפט היחיד שאשת ראש העיר מוכנה לומר לחוקרים

מבזקים נוספים
תאונה בכביש 38: נהג נפצע בינוני ונהג נוסף קל
בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בצומת נחם על כביש 38 נפצעו שני נהגים. נהג כבן 30 נפצע באורח בינוני, ונהג נוסף כבן 25 נפצע באורח קל. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי ראשוני בזירה.קובי רוזן
גבר בן 22 נפצע בינוני בתאונה בין משאית לרכב בכביש 6
גבר בן 22 נפצע במצב בינוני בתאונת דרכים בין משאית לרכב בכביש 6 לכיוון צפון, סמוך למחלף אליקים. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים רמב"ם עם חבלות בגב. התאונה אירעה בשעה 19:47.קובי רוזן
תאונת דרכים בנצרת: אישה נפצעה בינוני ושניים קל
בתאונת דרכים בין שני כלי רכב ברחוב ספאפרה בנצרת נפגעו שלושה בני אדם. אישה כבת 50 נפצעה באורח בינוני, נער כבן 14 וגבר כבן 30 נפצעו באורח קל. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי ראשוני בזירה, והנפגעים פונו לבית החולים.קובי רוזן
מה מחכה לחרדים ביום שאחרי הבחירות? משדר מיוחד באולפן ׳ליל שישי׳
חמישה ימים לפני ההכרעה בקלפיות, התכנסו באולפן ליל שישי' הפרשנים חנני ברייטקופף, אבי וידרמן, אברהם ובר ועו"ד אברהם יוסטמן למשדר סיכום מיוחד בהגשת ישי כהן • האזהרות של גדולי ישראל מנפילת השלטון לידי השמאל, שינוי האסטרטגיה הפומבי בנושא חוק הגיוס, החשש משיעור הצבעה נמוך במגזר והלחצים הכבדים של נתניהו על מוטי לייטנר והסקרים האחרונים (אולפן)אולפן ליל שישי
לוחמי ימ"מ חילצו אישה שאיימה לקפוץ מקומה 11
לוחמי ימ"מ חילצו אישה שהתבצרה בדירתה בקומה ה-11 בבניין מגורים ואיימה לקפוץ מחלון. הלוחמים גלשו מגג הבניין אל חלון הדירה, השתלטו על האישה וחילצו אותה בבטחה. נסיבות האירוע נבדקות.קובי רוזן
דריכות גבוהה מול איראן | וסרטוני ה-AI שחורכים את הרשת • צפו
דריכות שיא במערכת הביטחון על רקע הגברת אימוני חיל האוויר והצהרת נתניהו להפלת המשטר באיראן | כינוס היסטורי במעונו של הרב דב לנדו | אריה דרעי בהבטחת בחירות דרמטית | באלעד: עימותים סביב מעצר עריק וטענות לכניסת שוטרים לפנימיות הישיבות | מחירי הביצים המפוקחות יעלו | משרד החוץ הגרמני נזף בשגריר איראן | והתיעוד הקיצוני היומי שחורך את הרשת - אחרי התחזית | (היום בכיכר)יוסי סרגובסקי
אישה התבצרה בקומה ה-11 ואיימה לקפוץ - ואז הגיעה המשטרה | צפו
אישה התבצרה בדירתה בקומה ה-11 ואיימה לקפוץ מהחלון • כוחות משטרה רבים הוזעקו למקום • לוחמי הימ"מ גלשו מהגג באמצעות חבלים והשתלטו על האישה בשניות ספורות • האירוע הסתיים בהצלחה וללא נפגעים • נסיבות האירוע נבדקות | צפו (בארץ)קובי רוזן
ד"ר אבנר גולוב: "האיום הביטחוני? הקרע הפנימי והחלודה ביסודות מסוכנים בהרבה"
סגן נשיא מכון MIND Israel, ד"ר אבנר גולוב, בריאיון באולפן 'כיכר השבת: "חברות ומדינות לא מחוסלות מבחוץ - הן מתאבדות מבפנים" • על השחיקה הדרמטית במעמד ישראל בוושינגטון, הברית האזורית החדשה "מהודו ועד יוון", והמסר החד למערכת הפוליטית ביחס לציבור החרדי: "אם לא יושבים בחדר ההכרעות - זה יתקבל ככפייה" (אולפן 'כיכר')כיכר השבת