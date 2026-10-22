רוצה שינוי אבל לא מסוגל? הסוד של מי שכן מצליח | צפו

מבזקים נוספים
איך המפלגות החרדיות מבטיחות תיקון מבלי להודות בכישלון?
אל מול הגזירות הכלכליות ואיסור היציאה מהארץ, הציב עו"ד אפי בן גד ('דגל התורה') קו אדום ברור לקראת הבחירות הקרובות באולפן "כיפות שחורות" • "כל מי שירצה להקים איתנו ממשלה יצטרך להסדיר דבר ראשון את חוק הגיוס - זו המשוכה הראשונה שלנו" • וגם: התשובה לביקורת הפנימית ברחוב החרדי והעימות הצפוי מול בג"ץ • (מתוך התוכנית כיפות שחורות)כיפות שחורות
חתימת הפרידה של גפני מהכנסת | 'זופניק בכיכר' עם כל התמונות, הנייעס והחשיפות של השבוע
מצלמת האבטחה חשפה את האמת מאחורי "נס ההצלה" | ראשי המפלגות מתייצבים לראיונות | הפרשן שסייע לחיבורים בכינוס האחדות | תעלומת ה'חמישה' בבעלזא | התשובה החדה של הגר"ד לנדו לשלמה קוק | חגיגת יום הולדת לרב דלויה | איציק אוחנה מתארגן על חליפה לחתונה | יאיר אלייצור שקוע בנייד | שוואקי בריאיון | פריד וריבו נערכים למופע | מענדי וויס ויוחנן אורי מקפיצים | יעקב אשר בכניסה לאדמו"ר מגור | הרב שנשק על מצחו של גפני | הח"כ הראשון שלובש פראק | בבצ'יק בגאולה שבוע לבחירות | איזנקוט מצטלם בכותל | מה חיפש מנכ"ל משרד הפנים בלהב 433? | מי הפתיע את מאיר רובינשטיין? | חמש הכתבות הנצפות השבוע ב'כיכר' ועוד... • כל התמונות, הנייעס והסיפורים הלוהטים של השבוע • מזפנק: איציק אוחנה (זופניק)זופניק
חשיפה: למי להצביע? ההוראה הדרמטית בישיבת קפלן לבחורים הספרדים | מעייריב
התפרעות משטרתית חסרת רסן בישיבות המיינסטרים באלעד | עצרת הבחירות של דגל התורה | הנציג הספרדי בצבע שחור פורש | הגר"ד לנדו בפגישה עם החרדים המודרנים | הבטחת הבחירות של ש"ס: תפילין לכל ילד | הדרמה בישיבת קפלן (מעייריב)איצלה כץ
צו מניעה ותביעת מיליון: קרב ההדלפות מהנייד של יונתן אוריך
בית משפט השלום בירושלים הוציא צו מניעה דחוף נגד פעיל המחאה איתי לשם • יונתן אוריך תובע אותו במיליון שקלים בטענה שפרצו למכשירו והדליפו 19 אלף הודעות | לשם: "לא הייתה פריצה – זה מבצע השפעה מתוכנן" (בארץ)יוני גבאי ודניאל הרץ
עולם שלם נגדנו: המסר המטלטל של המשפיע לפרשת לך לך
אברהם אבינו עמד לבדו מול עולם שלם – מאיפה לקח את הכוח? הרב אשר פרקש בשיעור מאיר על שלושת השמות של אברהם אבינו, משמעותם העמוקה לאור החסידות, וסוד הכוח הגנוז בהם לכל יהודי – לעמוד איתן גם כשאתה לבד, בגאון יעקב, בלי פחד ובלי בושה (חסידות)הרב אשר פרקש
צה"ל ושב"כ חיסלו את ראש ועדת ההתנגדות העממית בח'אן יונס
צה"ל ושב"כ תקפו אתמול במרחב ח'אן יונס שברצועת עזה וחיסלו את רמדאן מחמד אשחאדה דיאב, ראש ועדת ההתנגדות העממית בח'אן יונס. המחבל קידם לאורך המלחמה ובעת האחרונה מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל ופעל לשיקום יכולות חמאס תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. ועדת ההתנגדות העממית הוא ארגון טרור פלסטיני שהוקם בשנת 2000, כיום מקושר לחמאס, חיזבאללה ומשמרות המהפכה האיראניות. מחבלי הארגון לקחו חלק בפשיטה ב-7 באוקטובר, רצחו וחטפו אזרחים וחיילים לרצועת עזה. המחבל חוסל מהאוויר במטרה להסיר את האיום שהיווה.ב. ניסני
משטרה עצרה 11 פעילים זרים ופלסטיני בשטח צבאי סגור בחברון
שוטרי תחנת חברון עצרו 11 פעילים זרים ופלסטיני בשטח חקלאי שהוגדר כשטח צבאי סגור. הפעילים סירבו להישמע להנחיות חיילים, להזדהות ולעזוב את המקום. בבדיקה נמצא כי שניים מהפעילים הזרים מעורבים באופן אקטיבי בפעילות נגד ישראל, לרבות פרסום דברי שבח למחבלים, פעילות בארגוני חרם אנטי-ישראלים וגיוס כספים. החשודים הזרים נכלאו וצפויים להישלח לרשות האוכלוסין וההגירה לצורך שימוע בדבר הרחקתם מישראל.קובי רוזן
"המנהיג הגדול"; כך ציינו בטשעבין 61 שנים להסתלקותו של מייסד הישיבה
בהיכל הישיבה הכלל חסידית בירושלים 'כוכב מיעקב - טשעבין', התכנסו התלמידים לסעודת הילולא לרגל הילולת מייסד הישיבה, הרב מטשעבין, הגה"ק רבי דב בעריש וויידנפלד זצ"ל | בסעודה נשא דברים תלמידו, האדמו"ר ממשכנות הרועים (עולם הישיבות)חיים רוזנבוים