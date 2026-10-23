מבזקים נוספים
חילול השם? דרמה באגודה: ה'קול קורא' נדחה בשל מחלוקת על הניסוח
כמה אדמו"רים ביקשו לתקן ניסוח שנתפס כבוטה כלפי מצביעי ש"ס • מזכיר המועצה הורה לעכב את הפרסום | המחלוקת על הנוסח (חרדים)שאול כהנא
פיגוע ירי בצומת הזכוכית: 5 נפגעים, חלקם במצב אנוש
פיגוע ירי התרחש בסמוך לצומת הזכוכית. צעיר בן 24 נפצע בפלג גופו התחתון ופונה לבית החולים שערי צדק במצב בינוני. ארבעה נפגעים נוספים פונו מהמקום במצבים שונים, חלקם במצב אנוש. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי ראשוני בזירה.קובי רוזן
5 נפגעים בפיגוע ירי בצומת יהודה, 2 במצב אנוש
חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום בשיתוף כוח רפואה של צה"ל מעניקים טיפול ל-5 נפגעים בפיגוע ירי סמוך לצומת יהודה. מצב הנפגעים: 2 במצב אנוש, 1 בינוני ו-2 קל. הנפגעים מפונים לבתי החולים שערי צדק והדסה עין כרם.קובי רוזן
"יורים מעלינו כל הזמן": תיעוד מרגעי פיגוע הירי ביהודה
מחבלים פתחו באש על כביש 35 והותירו 5 פצועים • כוחות צה"ל חיסלו את המחבלים לאחר מרדף קצר | התיעוד המלא (צבא וביטחון)כיכר השבת
אירוע ירי ברמלה: גבר בן 30 נורה ונפצע קשה
שוטרי מחוז מרכז פתחו הבוקר בחקירת אירוע ירי בשכונת ג'ואריש ברמלה. גבר בשנות ה-30 לחייו נורה על רקע סכסוך דמים מתמשך ומצבו מוגדר קשה. כוחות גדולים של מרחב שפלה ותחנת רמלה הגיעו לזירה ופתחו בסריקות ובמצוד אחר החשוד במעשה.קובי רוזן
פיגוע ירי בצומת יהודה: שני פצועים, אחד במצב קשה
בשעה 07:15 התקבל דיווח על פיגוע ירי בסמוך לצומת יהודה. צוותי מגן דוד אדום מעניקים טיפול במקום לשני פצועים: אחד מחוסר הכרה ואחד במצב קל.קובי רוזן
איראן נערכת לתקיפה ישראלית: "זה יקרה בימים הקרובים"
הערכות באיראן: מתקפה ישראלית-אמריקנית עשויה להגיע כבר בימים הקרובים • צה"ל בדריכות שיא והרמטכ"ל מדגיש: "חשוב לשמור על היציבות" | החשש ממיסקלקולציה (צבא וביטחון)כיכר השבת
חשבון חשאי, מיליארד דולר דרך ישראל: התחקיר שמסעיר את וושינגטון
תחקיר אמריקני מעלה טענות על חשבונות חשאיים בהיקף של כשני מיליארד דולר • קושנר: 'הדברים מעולם לא התרחשו' | הפרשה שמסעירה את וושינגטון (בעולם)יוסי נכטיגל