מבזקים נוספים
נעצרו 9 שוהים בלתי חוקיים באום אל פחם, בהם 5 תושבי עזה
תשעה שוהים בלתי חוקיים נעצרו בפשיטה משותפת של ימ"ר בתי הסוהר ומשטרת מחוז חוף באום אל פחם. בין העצורים חמישה תושבי רצועת עזה וארבעה תושבי יהודה ושומרון. בחיפוש במתחם המגורים נתפסה תחמושת מסוגים שונים. שבעה מהחשודים הועברו להליכי מעצר וכליאה, ושניים נוספים להליכי הרחקה מישראל.קובי רוזן
חשוד נחקר בגין אירוע אלימות בשוק התקווה בתל אביב
אמש התקבל דיווח על אירוע אלימות בשוק התקווה בתל אביב, במהלכו הושלך חפץ לעבר קבוצת אנשים. שוטרי תחנת תל אביב דרום פתחו בחקירה ואספו ממצאים לבירור נסיבות האירוע. חשוד בשנות ה-20 לחייו, תושב תל אביב, נחקר בחשד למעורבות באירוע ושוחרר בתנאים מגבילים.קובי רוזן
כתב אישום נגד משרת כוחות ביטחון בחשד לירי לעבר צעירה בעקרבה
פרקליטות ירושלים הגישה כתב אישום נגד משרת כוחות ביטחון תושב איתמר בשנות ה-30, בחשד לירי לעבר צעירה בת 18 בכפר עקרבה. הצעירה נפגעה קשה ב-18 בספטמבר עם מספר פגיעות בגופה. חקירה משותפת של ימ"ר ש"י והשב"כ הובילה למעצר החשוד ב-11 באוקטובר, לצד חשוד נוסף. בחיפוש נתפסו כלי נשק והרכב שלפי החשד שימש לביצוע העבירה. כתב האישום כולל עבירות אלימות חמורות ושיבוש מהלכי משפט, והפרקליטות ביקשה להאריך את מעצרו עד תום ההליכים.קובי רוזן
שני רובי סער ותחמושת נתפסו בדלית אל כרמל
שוטרי מרחב כרמל פשטו אתמול על דירה ברכס הכרמל וחשפו מצבור אמצעי לחימה: שני רובי סער, תחמושת ורעלות פנים. לפי החשד, כלי הנשק נועדו לביצוע פשע חמור. בנוסף נתפסו עשרות אלפי שקלים במזומן ובמטבע זר, והוסרו שתי מצלמות שהותקנו בניגוד לחוק. שני תושבי דלית אל כרמל בני 21 ו-37 נעצרו לחקירה, והמשטרה תבקש היום להאריך את מעצרם.קובי רוזן
צה"ל כיתר את חברון ונכנס לבתי מחבלים בעקבות פיגוע הירי
בעקבות פיגוע הירי היום בחטיבת יהודה, כוחות צה"ל ומג"ב נכנסו לפעילות התקפית במרחב חברון והטילו כתר מלא על העיר ועל כפרים נוספים. הלוחמים פועלים כעת בבתי המחבלים ובבתיהם של חשודים נוספים. במהלך השבוע האחרון עצרו כוחות הביטחון בהכוונת שב"כ יותר מ-70 מבוקשים ביהודה ושומרון, ביניהם מזוהים עם חמאס והג'יהאד האסלאמי ומסיתים. בנוסף אותרו עשרות אמצעי לחימה, בהם נשקי M16, נשקי קרלו, נשקי איירסופט וארבעה מטעני חבלה.ב. ניסני
כתב אישום: רכז ביטחון מאיתמר ירה לעבר רכב פלסטיני ופצע אישה באורח קשה
פנחס רן, רכז ביטחון בגזרת רכס גדעונים, הואשם בחבלה מחמירה • לפי כתב האישום ירה לפחות שלוש יריות לעבר רכב שהתרחק ופגע באישה בחזה | הפרקליטות דורשת מעצר עד תום ההליכים (בארץ)דוד הכהן
פרוש בהצהרה מפתיעה בפנייה לחסידי חב"ד: "יהדות התורה - בלוק טכני"
מאיר פרוש מתחייב לפעול לפי שלושת השלמויות, ובמכתב לחסידי חב"ד הוא מסביר כי יהדות התורה מורכבת מבלוק טכני, "והפעם יש לי יותר יכולות לפעול על דברים שאני מתחייב" (חרדים)שאול כהנא
מהלך חסר תקדים: ראשי הישיבות התיכוניות נגד הצבעת מחאה
ראשי הישיבות התיכוניות מפרסמים מכתב היסטורי לראשונה • מבהירים: פעולות מחאה שפוגעות בכלל הציבור אינן על פי דרכנו | המכתב המלא (חרדים)חנני ברייטקופף