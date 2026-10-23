טרגדיה; איש המעש, ר' יהודה כהן ז"ל, נפטר לבית עולמו

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צה"ל יערוך תרגיל הגנה רב-זירתי בצפון ובמרכז ביום ראשון ושני
צה"ל יקיים ביום ראשון ושני הקרוב (25-26 באוקטובר) תרגיל צבאי במרחב הצפון והמרכז בהשתתפות חיל האוויר ומספר אוגדות. במהלך התרגיל יתרגלו הכוחות תרחישי הגנה רב-זירתית, כולל מתקפת פתע וחדירה לשטח ישראל באוויר וביבשה. התרגיל נועד לשפר את מוכנות צה"ל להגנה בגבולות ולמעבר להסלמה, ומיושמים בו לקחים מהמלחמה. צה"ל מדגיש: אין חשש לאירוע בטחוני. במהלך התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון וכלי טיס באזור.ב. ניסני
מתקפת פתע וחדירה אווירית: תרגיל ענק של צה"ל בצפון ובמרכז
ארבע אוגדות וחיל האוויר יתרגלו תרחישי חדירה ומתקפת פתע • האימון יתמקד בהגנה על יישובים ומעבר מהיר לחירום | התרגיל תוכנן מראש כחלק מגרף האימונים (צבא וביטחון)כיכר השבת
האם עזבה לחו"ל, האב נותר עם הילדה: ההכרעה הדרמטית בתשלום המזונות
אב שמגדל לבדו את בתו טען כי האם, השוהה בחו"ל, הפסיקה לשלם מזונות ולהשתתף בהוצאות הילדה. בית המשפט בחן את הכנסות ההורים ואת צורכי הבת, וקבע סכום חודשי קבוע שכולל גם הוצאות חינוך ורפואה (משפט)משה כהן
אבל ברבנות הראשית: הלך לעולמו המנכ"ל היוצא ר' יהודה כהן ז"ל
בשורה קשה לעולם הדת והעשייה הציבורית: הרבנות הראשית לישראל הודיעה בצער רב על פטירתו של ר' יהודה כהן ז"ל, אשר כיהן כמנכ"ל הרבנות הראשית וכיו"ר מועצה דתית, והקדיש את חייו לחיזוק שירותי הדת ולביצור מעמד הרבנותחיים רוזנבוים
לאחר 4 חודשים בכלא: החתן אלי לוון שוחרר למעצר בית בערב שבת האופרוף שלו
דרמה בבית המשפט המחוזי בירושלים בעקבות החלטת העליון: הבחור אלי לוון שוחרר למעצר בית בערבות של 750 אלף ש"ח | המאמצים הקדחתניים של ארגון 'צדק' והעסקנים שגייסו את הסכום, והעסקן מירושלים שהעמיד את ביתו לחתן (חרדים)חיים רוזנבוים
כ"ץ: השכונה בחברון שממנה יצאו המחבלים תפונה ותיהרס
שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע לאחר סיור במקום הפיגוע כי הוא וראש הממשלה הנחו את צה"ל לסכל את כל תשתיות הטרור במרחב הפיגוע. לדבריו, צה"ל יטפל באופן עוצמתי ותקדימי בשכונה בחברון ממנה יצאו המחבלים, בהתאם למודל מחנה הפליטים בג'נין. השכונה תפונה מתושביה וכל תשתיות הטרור במקום יהרסו.קובי אטינגר
נתניהו: מודל מחנות הפליטים בשומרון יועתק לחברון, פעולה צבאית רחבה באיו"ש בקרוב
ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע כי מודל מחנות הפליטים בצפון השומרון יועתק לשכונה בחברון ממנה יצאו המחבלים. נתניהו ציין כי בקרוב תחל פעולה צבאית רחבה ביהודה ושומרון למיגור הטרור.קובי אטינגר
לפחות 7 הרוגים ו-10 פצועים בפיגוע ירי בכנסייה בירדן
לפחות 7 בני אדם נהרגו ו-10 נוספים נפצעו בפיגוע ירי שבוצע בכנסייה בעיר כרכ שבירדן, כ-23 ק"מ מהגבול עם ישראל (בקו ישר מול מצדה).קובי אטינגר