מבזקים נוספים
רבי מלכיאל פצח בריקוד נלהב עם הממשיך של סקולען לייקווד
בהיכל בית המדרש הגדול של חסידות סקולען בלייקווד, נחגגה בקול ששון ושמחה שמחת בר המצווה לנכדו הגדול של האדמו"ר מסקולען לייקווד, בן לחתנו, בנו של האדמו"ר מויז'ניץ מונטריאול | בשמחה השתתפו כלל רבני העיר, ובראשם ראש הישיבה הגאון רבי מלכיאל קוטלר, שאף פצח בריקוד נלהב עם חתן המצווה לקול מצהלות החסידים (חסידים)חיים רוזנבוים
ראש הישיבה הגר"מ צדקה חיזק את בחורי 'באר יהודה'
בשבוע שעבר הגיע ראש הישיבה הגאון רבי משה צדקה, למסור שיחת חיזוק בהיכל ישיבת 'באר יהודה' הגדולה | לאחר מסירת השיחה עבר אל היכל הישיבה קטנה, שם התפלל עם הבחורים תפילת מנחה | צפו בגלריה (עולם הישיבות)חיים רוזנבוים
האדמו"ר השיא את נכדו עם נכדת המשב"ק הוותיק; צפו בגלריה
בקול רינה ותודה והמון חוגג נחגגה שמחת נישואי נכד האדמו"ר מטשארנאביל, בן לבנו הרה"צ ר' פנחס ישראל טווערסקי, חתן האדמו"ר מקאסאן הילקרעסט. עם הכלה בת הרה"ג ר' שלמה צבי גרינברגר, רב דקהל 'אהבת שלום' ויז'ניץ אלעד, בן הרה"ג ר' שאול גרינברגר משב"ק האדמו"ר מויז'ניץ, וחתן האדמו"ר מאנטניא | צםו בגלריה מהחתן מאל, ועד המצווה טאנץ (חסידים)חיים רוזנבוים
רוכב אופנוע בן 25 נפצע בינוני בתאונה בכביש 7
רוכב אופנוע בן 25 נפצע בינוני בתאונה עצמית בכביש 7 בין בני דרום לקבוצת יבנה. צוותי איחוד הצלה שהגיעו לזירה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני ופינו אותו לבית חולים במצב בינוני.קובי רוזן
המונים בעצרת בכיכר החטופים, האב השכול הרב אלחנן דנינו: "ועדת חקירה חובה"
המונים השתתפו בעצרת בכיכר החטופים בדרישה להקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי 7 באוקטובר | הרב אלחנן דנינו, אביו של אורי הי"ד: "עם שלא חוקר את עברו מפקיר את עתידו" (בארץ)משה בשן
צה"ל ושב"כ פעלו ב-40 כפרים ביהודה ושומרון בסוף השבוע
כוחות צה"ל, שב"כ ומג"ב פעלו בכ-40 כפרים ברחבי יהודה ושומרון במהלך סוף השבוע, במסגרת פעילות התקפית לסיכול טרור. הפעילות כללה כ-400 איתורים וממוקדת במוקדים המזוהים עם חמאס. בחטיבת אפרים נעצרו מספר חשודים, בוצעו עשרות תחקורים וסריקות אחר אמצעי לחימה. צה"ל מסר כי הכוחות ימשיכו לפעול באופן יזום למניעת התבססות טרור במרחב.ב. ניסני
"לא מעניין כמה מנדטים": משא החיזוק הדרמטי של אב"ד ויז'ניץ לקראת הבחירות
הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד ויז'ניץ נשא דברים נלהבים בסעודה שלישית בבית המדרש הגדול בקריית ויז'ניץ בבני ברק • קרא להרבות כבוד שמים מול מהרסי הדת, ושלח מסר חד משמעי לבני הישיבות: "להצביע ולחזור מיד לספסל הבית מדרש" | האזינו לדברים (חסידים)חיים רוזנבוים
נתניהו עורר סערה: "הסיוע האמריקני ייגמר, כך נעקוף את הסנקציות"
ראש הממשלה חשף כי הורה להכין תוכנית להתמודדות עם סנקציות כלכליות ובנקאיות באמצעות מטבעות דיגיטליים, והזהיר מפני סיום הסיוע הביטחוני מארה"ב: "אמריקה השתנתה, זה נגמר" | בנק ישראל בתגובה חריפה (בארץ)אריה רוזן