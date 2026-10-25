משטרת ישראל עצרה ארבע חשודות בפרשת הונאה שבמסגרתה נעקצו כ-500 לקוחות במסווה של החזרי מס. שלוש מהחשודות, בהן אם ובתה מכפר כנא וחשודה מעילוט, עבדו בחברה לגיטימית להחזרי מס ולפי החשד הפנו את תשלומי הלקוחות לחשבונות בנק פרטיים ופיקטיביים. בחודשים האחרונים פנו החשודות גם לקרנות הפנסיה של הלקוחות וביקשו לפתוח אותן, מה שגרם לאובדן זכויות וכסף. רבים מהנפגעים לא התלוננו והיחידה החוקרת פנתה אליהם באופן יזום. במעצרים תפסו שוטרי מחוז צפון ממצאים המקשרים את החשודות לעבירות.

קובי רוזן