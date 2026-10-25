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דרמה משפטית ופוליטית ברגע האחרון, פחות מ-48 שעות לפני פתיחת הקלפיות לכנסת ה-26: יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, הורה הבוקר (ראשון) לראש הממשלה בנימין נתניהו, לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, למפכ"ל המשטרה דני לוי וליועצת המשפטית לממשלה להשיב בדחיפות לעתירה שהוגשה נגדם.

העתירה מבקשת לאסור על קיומה של פגישה המתוכננת לשעה 11:00 בבוקר בעניין "טוהר הבחירות" בהשתתפות הדרג הפוליטי והמפכ"ל. נוכח הדחיפות הקריטית, הבהיר השופט סולברג בהחלטתו: "בשים לב לדוחק הזמנים, לא תינתן ארכה". המשיבים נדרשו להגיש את עמדתם עד השעה 10:30, זמן קצר בלבד לפני המועד המתוכנן לקיומה של הפגישה. עדכון (11:05): השופט סולברג דחה את העתירה והתיר לבן גביר ונתניהו לקיים את השיחה הטלפונית עם המפכ"ל. היועצת המשפטית לממשלה הגיבה: "לא ידוע לי שהתקיים דיון כזה בעבר, אין מקום לקיים את הישיבה הזו". נתניהו זועם: "וינטר וליברמן סגורים זה עם זה - התוכנית שלהם למנוע ממשלת ימין" יוני גבאי | 12:05 הגר"ד לנדו למפלגת "הציבור החרדי": "אני אלחם בכם בכל הכוחות" משה בשן | 24.10.26 במפלגת הליכוד מיהרו להגיב: "הפגישה עם המפכ״ל היא השלמה לדיון בטחוני שנעשה עם כלל ראשי מערכת הביטחון לאור איומים בטחוניים, ולא על טוהר הבחירות. השופט סולברג מוזמן לשלוח נציג מטעם ועדת הבחירות להשתתף בדיון". בן גביר הגיב ואמר: "זימונו של מפכ״ל המשטרה לסקירה בנושא היערכות המשטרה לבחירות הוא צעד שגרתי ומקובל, כפי שנהגו גם שרים קודמים. חובתו של השר, כפי שהודגש גם בוועדת מירון, לשאול שאלות, ולמנוע פגיעה בחיי אדם, לבחון את ההיערכות ולהצביע על פערים ככל שקיימים. מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית, ופגישה בין ראש הממשלה, השר לביטחון לאומי ומפכ״ל המשטרה היא דבר שגרתי ולגיטימי לחלוטין. אין בכך כל פסול, נהפוך הוא - מדובר בחלק מהאחריות המוטלת על הדרג המדיני. גדי, נפתלי ויאיר גולן - אתם שחסמתם איילון לא תטיפו לנו על שמירת הדמוקרטיה. אתם האנטי-דמוקרטים והמסיתים הכי גדולים".

השר איתמר בן גביר ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

העתירה הוגשה על ידי עמותת "בוחרים בישראל" באמצעות עורכי הדין ממשרד ארנון, תדמור-לוי. במסגרתה מבקשת העמותה מיו"ר ועדת הבחירות להוציא צו מניעה וצו ארעי דחוי להשהיית הדיון, או לחלופין להורות כי מפגש כזה ייערך תחת חסותו של השופט סולברג ובהשתתפות כלל ראשי המפלגות.

לטענת העותרים, קיום הפגישה בעיתוי רגיש כל כך – יממה וחצי בלבד לפני מועד ההצבעה – מהווה ניסיון פסול לשימוש בסמכויות שלטוניות ובמשאבי מדינה לצורכי תעמולה אלקטורלית, בניגוד לסעיף 2א לחוק דרכי תעמולה ולסעיפים בחוק הבחירות לכנסת.

בעתירה צוין כי נתניהו התבטא לאחרונה בנושא באופן המעלה חשש כבד כי תכלית הפגישה אינה ניטרלית. בין היתר, נטען כי ראש הממשלה הפיץ סרטונים ותכנים שבהם האשים את יריביו הפוליטיים בכך ש"הם רוצים לפגוע בטוהר הבחירות".

"ראש הממשלה – אשר מפיץ תעמולה כנגד יריביו הפוליטיים – מצוי בניגוד עניינים מובנה ומובהק", נכתב בעתירה. "הטיפול בהיערכות המשטרה ליום הבחירות חייב להיעשות באופן מקצועי ונטול פניות על ידי הגורמים המקצועיים בלבד, בראשות המפכ"ל, וללא מעורבות גורמים פוליטיים המתמודדים בעצמם. מי שמפקח על פעילות המשטרה והכנותיה לבחירות הוא יו"ר ועדת הבחירות המרכזית והנהלת הוועדה".

ברקע: סערת הדיון שבוטל

בעתירה מוזכר כי רק בשבוע שעבר פורסם כי מפכ"ל המשטרה, דני לוי, סירב להתייצב לדיון דומה שזימן השר לביטחון לאומי בן גביר, זאת לאחר שגורמים במערכת אכיפת החוק הטילו ספק במקצועיותו של הדיון. כזכור, בן גביר התקפל וביטל את דיון החירום המשטרתי לאחר הסערה התקשורתית והביקורת הנוקבת מצד בכירים במערכת.

לטענת העותרים, עובדה זו מעצימה את הצורך למנוע גם את הדיון הנוכחי שאורגן אצל ראש הממשלה. כמו כן, הודגש בעתירה כי משטרת ישראל כבר פועלת באופן עצמאי והדוק מול ועדת הבחירות המרכזית, וכי פגישות היערכות מקצועיות של המפכ"ל עם השופט סולברג כבר התקיימו כנדרש מבעוד מועד.