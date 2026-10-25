מבזקים נוספים
צעיר בן 19 נפצע בינוני בתאונת אופניים סמוך למצפה עוז
צעיר בן 19 נפצע הבוקר (10:50) במהלך רכיבה על אופניים בשטח פתוח סמוך למצפה עוז. צוותי מד"א העניקו לו טיפול במקום ופינו אותו לבית החולים זיו במצב בינוני, כשהוא סובל מחבלת ראש.קובי רוזן
המפכ"ל נכנס לפגישה עם נתניהו ובן גביר
מפכ"ל המשטרה נכנס לפגישה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון הלאומי איתמר בן גביר, לאחר הסערה שפרצה.כיכר השבת
לא רק הצבעת מחאה בקלפי: פלגים קיצוניים יוזמים שיבוש של הכבישים המרכזיים במהלך יום הבחירות
לצד הניסיונות להצבעות מחאה בבחירות באמצעות מפלגות שלא יעברו את אחוז החסימה, גורמים קיצוניים מתכננים לקיים הפגנות סוערות וחסימות של עורקי תנועה מרכזיים ברחבי הארץ, במחאה על מעצרם של תלמידי הישיבות • כל הפרטים (חדשות, חרדים)חיים רוזנבוים
נתניהו זועם: "וינטר וליברמן סגורים זה עם זה - התוכנית שלהם למנוע ממשלת ימין"
ראש הממשלה פרסם סרטון חריף נגד וינטר וליברמן • "הם תוקפים זה את זה למראית עין, אבל בעצם סגורים" | "התוכנית: לכפות ממשלה שליברמן ראש הממשלה ווינטר שר הביטחון" (פוליטי מדיני)יוני גבאי
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 12:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 12:00 (רדיו כיכר FM)אריאל שרפר
מסע מפתיע על הכביש: הדגים יצאו מהמים והחלו לצעוד בגשם
תיעוד יוצא דופן מראה קבוצת דגים שיצאה מהמים באמצע יום גשום והחלה לצעוד על האספלט. מהו איבר "המבוך" שמאפשר לדג המטפס ללכת עשרות מטרים ביבשה, ולמה הוא עושה את זה? (חדשות בעולם)דני שפיץ
חובש איחוד הצלה הציל אישה בת 30 מתגובה אלרגית קשה בירושלים
אישה בת 30 ניצלה ממוות לאחר שפיתחה תגובה אלרגית חריפה למשכך כאבים ברחוב כנפי נשרים בירושלים. חובש איחוד הצלה אריאל דריי הזריק לה אפיפן במקום והציל את חייה. "בזכות המענה המהיר ניצלו חייה", מסר החובש. האישה פונתה לבית חולים לאחר שמצבה התייצב.קובי רוזן
כתב אישום: התפרצות לדירת נפטרת, הסתרת נשק וסחיטת אישה ב-20 אלף שקל
הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד שלושה תושבי קריית ביאליק וקריית אתא בגין התפרצות לדירתה של אישה ערירית שנפטרה ב-2018 והסתרת נשק וסמים בה. על פי כתב האישום, הנאשמים הטמינו בדירה אקדח טעון עם 16 כדורים, משתיקי קול, קוקאין וקנאביס. במסגרת פעילות משטרתית הוחלף הנשק בדמה, אך שעות לאחר מכן התפרצו הנאשמים שוב והסתירו אקדח גלוק נוסף. בנוסף, הוסתרו בדירה 11 שטרות מזויפים וחומרי גלם לזיוף מטבעות. שניים מהנאשמים מואשמים גם בסחיטת אישה באיומים, שהעבירה להם 20 אלף שקלים בעקבות דרישה לפרוע חוב של בנה. הפרקליטות מבקשת להורות על מעצר הנאשמים עד תום ההליכים.קובי אטינגר