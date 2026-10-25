מה שהתחיל כטרנד של משקיעי נדל"ן ישראלים, מגיע בשנה האחרונה גם לציבור החרדי: איך משפחות שמעולם לא חשבו על השקעה בחו"ל מגלות שההון שכבר נצבר בדירה שלהן בישראל עשוי לשמש בסיס לנכס נוסף, בלי להוציא חסכונות מהבנק. וגם: איך מחירי דירות 2 חדרים טיפסו בכ־100 אלף שקל בשנה (נדל"ן)

יוסי כץ