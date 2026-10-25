שני נהגים נפצעו קל בתאונה בין אוטובוסים ורכב במבשרת ציון

משרד הבריאות הורה על השמדת 53 קילוגרם של מוצרי בשר בקר ב"סופר זול ובגדול" באזור התעשייה אבשלום שבמועצה אזורית אשכול. הביקורת שערכו מפקחי המשרד ורופא וטרינר רשותי העלתה כי העסק פועל ללא רישיונות ובתנאים תברואיים ירודים. במקום נמצאו מוצרים שיוצרו בניגוד לחקיקה, כולל הקפאה של מוצרים טריים, הפשרה של בשרים וטחינתם, וכן מוצרים ללא סימון יצרן ותוקף. הרופאה הווטרינרית האחראית במחוז קבעה כי המוצרים אינם ראויים למאכל אדם. המשרד קורא לציבור שרכש במקום מוצרים לא מסומנים או שפג תוקפם שלא לצרוך אותם ולהשליכם.

יוסי נכטיגל