הרב דב ליאור ( צילום: Olivier Fitoussi/Flash90 )

בעיצומה של מערכת בחירות סוערת ומתקפות חריפות מצד פוליטיקאים חרדים, בחר הגאון הרב דב ליאור, רבה של קרית ארבע-חברון וראש ישיבת ההסדר, לשלוח מכתב גיבוי נדיר לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בנושא העליה להר הבית.

במכתב הקצר אך החד-משמעי, כותב הרב ליאור: "מברך על פועלך הנמרץ לשיפור תנאי כניסת יהודים להר הבית העולים בקדושה ובטהרה למקומות המותרים בלבד על פי כל כללי ההלכה. ישר כוחך". הרב ליאור מוסיף בסיום המכתב מסר חיזוק אישי לשר: "אל תירא ואל תחת מכל המנסים לרפות את רוחך".

מכתב התמיכה מגיע בעיתוי משמעותי, כאשר בן גביר מצוי במרכז מערכת תקיפות פוליטית מצד המפלגות החרדיות הוותיקות. הראשון לציון הגר"י יוסף הזהיר בחריפות מפני הצבעה לבן גביר, ואילו בן גביר עצמו האשים את העסקנים החרדים בצביעות ובניסיון לבלום את זליגת הקולות החרדיים לעברו.

בימים האחרונים התעצמו המתקפות על בן גביר מצד הציבור החרדי, כאשר מנהיגים פוליטיים ורבניים קוראים למצביעים החרדים שלא להצביע למפלגתו. מכתב התמיכה של הרב ליאור מהווה קול תמיכה נדיר מהמגזר הדתי לאומי בעיתוי זה.