עימות בבני ברק: האזהרה של העירייה והנקמה המתוכננת של הגננות

גן ילדים ( צילום: שאטרסטוק )

העימות סביב פתיחת גני הילדים בבני ברק עולה שלב: עיריית בני ברק שיגרה היום (ראשון) הודעה קולית להורים, בעקבות הודעת ועד העובדים על עיכוב בפתיחת הגנים מחר, והבהירה כי הנחייתה היא לקיים את הלימודים כסדרם ובשעה הרגילה.

בהודעה נאמר כי העירייה מודעת לפגיעה שעלולה להיגרם לילדים ולהוריהם, לביטול התורה של אבות הלומדים בכוללים ולאובדן שעות עבודה והכנסה של הורים. בעירייה הדגישו כי הם פועלים למנוע את השיבוש, וקראו להורים שנתקלו בגן סגור לדווח על כך למוקד העירוני 106. במקביל, מנכ״ל העירייה ישראל איינשטיין פרסם מכתב להורים, שבו הביע הבנה לתסכול לנוכח ההחלטה לשבש את שגרת הלימודים. לדבריו, העירייה רואה בחינוך הילדים מטרה עליונה ופועלת לחיזוק היציבות והסדירות בגנים.

איינשטיין ציין כי לצד ההערכה לגננות ולסייעות, העירייה תפעל להידוק הנוכחות, להקפדה על שעות העבודה ולצמצום היעדרויות שאינן הכרחיות. הוא התייחס גם למחסור בסייעות, המורגש לדבריו ברחבי הארץ וגם בבני ברק, וקרא לתושבים להמליץ על מועמדות מתאימות לעבודה בגני הילדים.

הגננות זועמות: ״שיהיה צדק״

בשיחה עם ״כיכר השבת״, הסבירו הגננות את הרקע להחלטה לעכב את פתיחת הגנים ואת הלחצים המופעלים עליהן לקראת מחר.

״אומרים לנו שלאור הפגיעה בשכר הגננות ותומכות ההוראה, אנחנו רוצים להראות להם שאי אפשר לשחק איתנו. לכן ביום שני נתחיל בתשע וחצי. הגננות מגיעות כרגיל, מסיימות כרגיל, ורק ההורים מביאים את הילדות בתשע וחצי״, סיפרו.

לדבריהן, העירייה מתנגדת למהלך והחלה להזהיר מפני פגיעה בשכרן. ״פתאום התחילו לדבר על ביטול תורה, ואמרו שמי שלא תפתח את הגן בזמן יורידו לה מהשכר על כל יום כזה״.

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ההורים מבולבלים ( צילום: י. רייזמן )

הגננות הוסיפו כי האיומים גורמים לחלק מהעובדות לחשוש לפרנסתן ולשקול פשרה: ״יש גננות שרוצות להגן על עצמן, רוצות יום עבודה מלא, והתחילו לומר שאולי האברכים יסכימו שנפתח בשמונה וחצי. אנחנו רוצות להגיע לשורה התחתונה, שיהיה צדק״.

המחלוקת סביב שעת הפתיחה

כפי שדווח ב״כיכר השבת״, ועד העובדים הודיע ביום שישי על שביתה חלקית בגני הילדים העירוניים ביום שני, שבמסגרתה הגנים צפויים להיפתח בשעה 9:30 במקום בשעה הרגילה.

בעקבות ההודעה פנו פעיל ציבור ואברכים ליו״ר ועד העובדים נחמיה שקדי, בדרישה להקדים את הפתיחה לשעה 8:30, כדי לצמצם את הפגיעה בסדר א׳ של מאות אברכים.

בפנייתם הגדירו האברכים את הפגיעה בסדרי הלימוד כ״קו אדום״, וטענו כי גם עיכוב קצר יותר עשוי לאפשר לאברכים להגיע ללימודיהם, ולו בדוחק.

ועד העובדים השיב כי הוא מכבד את עולם התורה ואת תלמידי החכמים, וכי העיכוב המתוכנן מוגבל ליום אחד, לאחר שלדבריו מוצו ניסיונות ההידברות. בוועד טענו כי האחריות למציאת פתרון מוטלת על הנהלת העירייה, והזכירו כי המאבק נובע מפגיעה בתנאי העסקתן של הגננות והסייעות, בין היתר בעקבות הורדת שכר וסוגיית מימון ההזנה.

כעת, עם הודעת העירייה כי הנחייתה היא לפתוח את הגנים בשעה הרגילה, נותר לראות כיצד יתפתחו הדברים בשטח בבוקר והאם הגנים אכן ייפתחו כסדרם.