בושות: מקרון שובר שיא חדש במספר הצרפתים שלא רוצים אותו יותר

סקר חדש בצרפת מצביע על צניחה נוספת באמון הציבור בנשיא, שרק 16% מהאזרחים שבעי רצון ממנו. בתוך חודש איבד מקרון שבע נקודות תמיכה (!), ובקרב הצעירים ובעלי העסקים נרשמו ירידות חדות במיוחד. גם ראש הממשלה סבסטיאן לקורנו מאבד גובה על רקע המשברים במדינה.

נשיא צרפת עמנואל מקרון מתקשה להתמודד עם גל הולך וגובר של אי־שביעות רצון ציבורית: 83% מהצרפתים אינם מרוצים מתפקודו - נתון חריג שממחיש את עומק המשבר הפוליטי והחברתי במדינה. כך עולה מסקר חודשי של מכון CSA עבור העיתון הצרפתי JDD, שפורסם ביום ראשון.

על פי הסקר, רק 16% מהצרפתים מרוצים מתפקוד הנשיא, ירידה של שבע נקודות אחוז בתוך חודש אחד בלבד. הנתונים מתפרסמים על רקע המתיחות החברתית, המחאה בקרב בני הנוער וההשלכות של אירועי האלימות והביזה שהתרחשו ב-17 באוקטובר.

הפגיעה בתמיכה במקרון בולטת במיוחד בקרב הצעירים: שיעור שביעות הרצון ממנו בקרב בני 18 עד 24 צנח ב-23 נקודות בתוך חודש. לפי הדיווח, המחאה שהחלה בחסימות של בתי ספר תיכוניים התרחבה לתסיסה ציבורית רחבה יותר.

גם בעלי העסקים הקטנים ובעלי המלאכה מפנים עורף לנשיא. בעקבות אירועי האלימות והביזה, שפגעו בעסקים רבים, נרשמה בקרבם ירידה של 22 נקודות בשביעות הרצון ממקרון בתוך חודש.

המשבר החריף עוד יותר בעקבות מתקפת טרור קטלנית שאירעה ביום שישי בעיר טראפ שבמחוז איבלין. מקרון הגיע לזירה, אך נתקל בקריאות בוז ובעלבונות מצד חלק מהנוכחים. לפי ההערכה המובאת בדיווח, האירוע עלול להכביד עוד יותר על מצבו הציבורי.

גם ראש הממשלה מאבד תמיכה

המשבר אינו נעצר בנשיא. ראש ממשלת צרפת, סבסטיאן לקורנו, רושם אף הוא ירידה בתמיכה הציבורית, כאשר רק 22% מהצרפתים מרוצים מתפקודו - ירידה של חמש נקודות אחוז בתוך חודש.

הנתונים מצביעים על חוסר שביעות רצון נרחב גם מחוץ לערים הגדולות. על רקע המשבר בחקלאות, 77% מהתושבים במחוזות שמחוץ למרכזים העירוניים אינם מרוצים מראש הממשלה, עלייה של שש נקודות. ביישובים הכפריים שיעור הלא מרוצים מגיע ל-79%, עלייה של שלוש נקודות.

בקרב הצעירים נרשמה הרעה נוספת במצבו של לקורנו: 73% מבני 18 עד 24 אינם מרוצים מתפקודו, עלייה של חמש נקודות לעומת הסקר הקודם.

גם המשבר הכלכלי והעימותים סביב תקציב המדינה לשנת 2027 פוגעים במעמדו. בקרב הגמלאים נרשמה ירידה של שמונה נקודות בשביעות הרצון מראש הממשלה, ושיעור הלא מרוצים בקבוצה זו עומד כעת על 73%.

התמונה המצטיירת מהסקר היא של משבר אמון רחב בהנהגה הצרפתית, כאשר מקרון ניצב מול רוב מוחץ של אזרחים שאינם מרוצים מתפקודו, ולקורנו מתקשה אף הוא לבלום את הירידה בתמיכה על רקע המשברים החברתיים, הכלכליים והביטחוניים.

בימים אלו, בזמן שהרחובות של צרפת מתמלאים בכאוס מדי שבוע, לא מעט צרפתים קוראים לנשיא לעשות את הצעד ההיסטורי ולהודיע על התפטרות.