משרד הבריאות השמיד 53 ק"ג בשר בקר בסופרמרקט באשכול

מבזקים נוספים
בושות: מקרון שובר שיא חדש במספר הצרפתים שלא רוצים אותו יותר
נשיא צרפת עמנואל מקרון "הצליח" לשבור שיא חדש באחוז הצרפתים שאינם מרוצים מתפקודו | הסקר מתפרסם לאחר שבועות ארוכים של הפגנות וכאוס ברחבי המדינה ושבת הפרעות של ה-17 באוקטובר | כל הפרטים על הסקר החדש (חדשות)כיכר השבת
פעם שנייה: הנער בן ה-17 מהעיר החרדית נעדר כבר שלושה שבועות
משטרת ישראל פרסמה היום את תמונתו ופרטיו של הנער שמואל רחמים טויטאן בן ה-17 מביתר עילית, וביקשה את עזרת הציבור באיתורו - כמעט חודש לאחר שנראה בפעם האחרונה | זו לא הפעם הראשונה שבה "נעלם" לזמן ממושך (חרדים)דניאל הרץ
עימות בבני ברק: האזהרה של העירייה והנקמה המתוכננת של הגננות
לקראת העיכוב המתוכנן בפתיחת גני הילדים העירוניים מחר, שיגרה העירייה הודעה להורים והבהירה כי הנחייתה היא לפתוח את הגנים בשעה הרגילה • הורים שיגיעו לגן סגור מתבקשים לדווח למוקד 106 • מנכ״ל העירייה: ״נפעל לצמצום היעדרויות שאינן הכרחיות״ (חרדים)קובי ישראל
ברזיל בוחרת בין אנטישמי לאוהב ישראל: הסקר האחרון - והשעה בה נדע את התוצאות
הקלפיות בברזיל נפתחו עבור הבחירות לנשיאות המדינה, כאשר שני המתמודדים נלחמים על כל קול במירוץ צמוד מאי פעם | הסקר האחרון שפורסם מדגיש עד כמה הברזילאים חלוקים - והשעה בה נתחיל לקבל את תוצאות האמת (חדשות)כיכר השבת
שני נהגים נפצעו קל בתאונה בין אוטובוסים ורכב במבשרת ציון
תאונת דרכים בין שני אוטובוסים ורכב אירעה ברחוב יסמין במבשרת ציון. שני נהגים בגילאי 25 ו-47 נפצעו באורח קל. צוותי איחוד הצלה העניקו להם טיפול רפואי בזירה.קובי רוזן
כתב אישום נגד קטין שהשליך רימון הלם למסיבת יום הולדת באופקים
פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד קטין בן 17 מאופקים שהשליך רימון הלם לעבר חצר בית בה חגגו כ-20 אנשים יום הולדת. הקטין הגיע למקום לבוש בבגדים שחורים כשפניו מכוסות, בחן את הסביבה, והשליך את הרימון במטרה להפחיד את הנוכחים. הרימון פגע בגג מחסן, נפל לקרקע והתפוצץ. כתוצאה מהפיצוץ סבלו הנוכחים מצפצופים באוזניים ומחרדה. בבית ישנו באותה עת שני ילדים בני 6 ו-9. כתב האישום מייחס לקטין עבירות של נשיאה והובלה של נשק ואיומים.קובי אטינגר
גרוניס פורש מוועדת החקירה בפרשת הצוללות מסיבות רפואיות
נשיא בית המשפט העליון בדימוס אשר גרוניס פרש מוועדת החקירה הממלכתית בפרשת הצוללות בשל מצבו הרפואי. במקומו ימונה השופט בדימוס אליקים רובינשטיין זילברטל.כיכר השבת
שני גברים נפצעו בתאונת דרכים בכביש 65
שני גברים נפצעו בתאונה בין שני כלי רכב פרטיים בכביש 65 ליד מחלף עירון. גבר כבן 36 נפצע באורח בינוני וגבר כבן 40 נפצע באורח קל. צוותי איחוד הצלה העניקו להם טיפול רפואי בזירה, ולאחר מכן שניהם פונו לבית חולים.קובי רוזן