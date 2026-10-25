הקלפיות נפתחו היום (ראשון) ברחבי ברזיל, כשבמרכז מערכת הבחירות עומד מאבק צמוד בין הנשיא המכהן לואיז אינאסיו לולה דה סילבה, בן 80, לבין הסנאטור השמרן פלביו בולסונארו, בן 45, בנו של הנשיא לשעבר ז'איר בולסונארו.

הנתון הבולט לקראת ההכרעה מגיע מסקר דאטאפולה האחרון, שהצביע על שוויון של 50% לכל אחד מהמועמדים בקרב המצביעים בקולות הכשרים.

התוצאה ממחישה את המתח לקראת ההכרעה, לאחר שגם הסיבוב הראשון, שנערך ב־4 באוקטובר, הסתיים ללא הכרעה: בולסונארו קיבל 47% מהקולות הכשרים, לעומת 45% ללולה. מכיוון שאף מועמד לא השיג רוב מוחלט, השניים נדרשו להתמודד בסיבוב נוסף.

יותר מ־150 מיליון מצביעים רשומים רשאים להשתתף בבחירות, הנערכות באמצעות מכונות הצבעה אלקטרוניות ב־26 מדינות ברזיל ובמחוז הפדרלי. הקלפיות נפתחו בשעה 8:00 בבוקר לפי השעון המקומי, והן צפויות להיסגר בשעה 17:00. לאחר מכן צפויות להתפרסם תוצאות ראשוניות בתוך זמן קצר, כאשר ספירת הקולות תתקדם.

מאבק על עתידה של ברזיל

לולה, שכיהן כנשיא בשנים 2003–2010, חזר לשלטון לאחר שניצח את ז'איר בולסונארו בבחירות 2022 בהפרש של פחות משתי נקודות אחוז. כעת הוא מבקש לזכות בקדנציה רביעית שאינה רצופה.

מולו ניצב פלביו בולסונארו, שנכנס למרוץ לאחר שאביו נפסל מלכהן בתפקיד ציבורי ונידון ל־27 שנות מאסר בעקבות הליכים משפטיים הנוגעים לתוכנית להפיכה צבאית לאחר הפסדו בבחירות הקודמות. למרות זאת, משפחת בולסונארו ממשיכה להחזיק בבסיס פוליטי משמעותי: מישל בולסונארו, רעיית הנשיא לשעבר, נבחרה לסנאט הפדרלי בסיבוב הראשון.

הנושאים המרכזיים שהעסיקו את הבוחרים הם יוקר המחיה, הביטחון האישי והחששות מפני שחיתות. תוצאות הבחירות צפויות להשפיע גם על כיוונה המדיני והכלכלי של ברזיל ועל יחסיה עם ארצות הברית ועם מדינות נוספות.

ומה באשר ליחסי ברזיל עם ישראל?

לזהות הנשיא הבא עשויה להיות משמעות גם עבור היחסים בין ברזיל לישראל. בתקופת ממשלו של לולה נרשמו מתיחויות דיפלומטיות סביב המלחמה בעזה והתבטאויותיו החריפות נגד ישראל. מנגד, משפחת בולסונארו מזוהה עם הימין השמרני ועם גישה אוהדת יותר כלפי ישראל, בדומה לקו שאפיין את ממשלו של ז'איר בולסונארו, שטיפח קשרים עם ישראל ועם ממשל טראמפ.

ניצחון של פלביו עשוי לסמן שינוי בכיוון המדיני של ברזיל ולפתוח פתח להתקרבות מחודשת לישראל.

ההכרעה תתקבל בקלפיות: כאשר הסקר האחרון מצביע על שוויון מוחלט, תשומת הלב מופנית כעת לשיעורי ההצבעה, לספירת הקולות ולתוצאות שיתחילו להתפרסם לאחר סגירת הקלפיות.

התוצאות הראשוניות צפויות להתחיל להתפרסם בשעה 17:00 שעון מקומי, 22:00 שעון ישראל.