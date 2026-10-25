גרוניס פורש מוועדת החקירה בפרשת הצוללות מסיבות רפואיות

מבזקים נוספים
אחרי פוסט התמיכה החריג: הלחץ של נתניהו על טראמפ לקראת הבחירות
ראש הממשלה שוחח עם הנשיא האמריקאי פעמיים בשלושה ימים • הציע נוסח להצהרות תמיכה וראיונות עם כתבים ישראלים | הלחץ מגיע על רקע סקרי הסגר המדאיגים (פוליטי מדיני)יוני גבאי
הרב דב ליאור בגיבוי נדיר לבן גביר: "אל תירא מהמנסים לרפות את רוחך"
רבה של קרית ארבע-חברון מברך על פועלו של השר לביטחון לאומי ל"שיפור תנאי כניסת יהודים להר הבית בקדושה ובטהרה" | מכתב התמיכה מגיע על רקע מתקפות חריפות נגד בן גביר (חרדים)קובי אטינגר
זרק רימון הלם לחגיגת יום הולדת, חוגגים סבלו מצפצופים באזניים וחרדה
קטין בן 17 מאופקים הואשם בהשלכת רימון הלם לחצר בית במהלך חגיגת יום הולדת • כ-20 חוגגים נקלעו לבהלה, ושני ילדים קטנים ישנו בבית | כתב אישום חמור הוגש (חוק ומשפט)קובי אטינגר
משרד הבריאות השמיד 53 ק"ג בשר בקר בסופרמרקט באשכול
משרד הבריאות הורה על השמדת 53 קילוגרם של מוצרי בשר בקר ב"סופר זול ובגדול" באזור התעשייה אבשלום שבמועצה אזורית אשכול. הביקורת שערכו מפקחי המשרד ורופא וטרינר רשותי העלתה כי העסק פועל ללא רישיונות ובתנאים תברואיים ירודים. במקום נמצאו מוצרים שיוצרו בניגוד לחקיקה, כולל הקפאה של מוצרים טריים, הפשרה של בשרים וטחינתם, וכן מוצרים ללא סימון יצרן ותוקף. הרופאה הווטרינרית האחראית במחוז קבעה כי המוצרים אינם ראויים למאכל אדם. המשרד קורא לציבור שרכש במקום מוצרים לא מסומנים או שפג תוקפם שלא לצרוך אותם ולהשליכם.יוסי נכטיגל
בושות: מקרון שובר שיא חדש במספר הצרפתים שלא רוצים אותו יותר
נשיא צרפת עמנואל מקרון "הצליח" לשבור שיא חדש באחוז הצרפתים שאינם מרוצים מתפקודו | הסקר מתפרסם לאחר שבועות ארוכים של הפגנות וכאוס ברחבי המדינה ושבת הפרעות של ה-17 באוקטובר | כל הפרטים על הסקר החדש (חדשות)כיכר השבת
פעם שנייה: הנער בן ה-17 מהעיר החרדית נעדר כבר שלושה שבועות
משטרת ישראל פרסמה היום את תמונתו ופרטיו של הנער שמואל רחמים טויטאן בן ה-17 מביתר עילית, וביקשה את עזרת הציבור באיתורו - כמעט חודש לאחר שנראה בפעם האחרונה | זו לא הפעם הראשונה שבה "נעלם" לזמן ממושך (חרדים)דניאל הרץ
עימות בבני ברק: האזהרה של העירייה והנקמה המתוכננת של הגננות
לקראת העיכוב המתוכנן בפתיחת גני הילדים העירוניים מחר, שיגרה העירייה הודעה להורים והבהירה כי הנחייתה היא לפתוח את הגנים בשעה הרגילה • הורים שיגיעו לגן סגור מתבקשים לדווח למוקד 106 • מנכ״ל העירייה: ״נפעל לצמצום היעדרויות שאינן הכרחיות״ (חרדים)קובי ישראל
ברזיל בוחרת בין אנטישמי לאוהב ישראל: הסקר האחרון - והשעה בה נדע את התוצאות
הקלפיות בברזיל נפתחו עבור הבחירות לנשיאות המדינה, כאשר שני המתמודדים נלחמים על כל קול במירוץ צמוד מאי פעם | הסקר האחרון שפורסם מדגיש עד כמה הברזילאים חלוקים - והשעה בה נתחיל לקבל את תוצאות האמת (חדשות)כיכר השבת