מבזקים נוספים
הבדיחה עלתה ביוקר: עופר וינטר הבמאי נחסם אחרי שהודיע על "פרישה"
הבמאי מכפר אדומים התבדח על הקריאות לפרישת הפוליטיקאי הנושא את שמו. הרשתות סיווגו את הפוסט כהתחזות וחסמו אותו: "אני לא הוא" (בארץ, אנשים)יאיר טוקר
המודל שמטלטל את שוק ההשקעות: מאות משפחות חרדיות גילו את דובאי
מה שהתחיל כטרנד של משקיעי נדל"ן ישראלים, מגיע בשנה האחרונה גם לציבור החרדי: איך משפחות שמעולם לא חשבו על השקעה בחו"ל מגלות שההון שכבר נצבר בדירה שלהן בישראל עשוי לשמש בסיס לנכס נוסף, בלי להוציא חסכונות מהבנק. וגם: איך מחירי דירות 2 חדרים טיפסו בכ־100 אלף שקל בשנה (נדל"ן)יוסי כץ
מחריד: הריב בתוך הדירה במרכז הסתיים במוות | תיעודים מהזירה נחשפים
גבר בן 34 נעצר בחשד לתקיפה קטלנית שהובילה למותו של הקורבן • הקטטה האלימה פרצה במהלך שתייה משותפת בדירה בהרצליה • הקורבן אושפז במצב אנוש ונפטר לאחר שבועות של מאבק על חייו • המשטרה צפויה להגיש כתב אישום חמור לבית המשפט המחוזי (בארץ)קובי אטינגר
ברכת הבנים ואלפי חסידים; שמחת בית סאטמר דושינסקיא
אלפי חסידי סאטמר ודושינסקיא חגגו בעוז את שמחת נישואי נכד האדמו"רים | השמחה הגדולה נחגגה בהיכל ביהמ"ד הגדול של חסידות סאטמר בווילאמסבורג | לפני מעמד קבלת הפנים זכו החסידים להתברך בברכת הבנים מפי האדמו"ר מסאטמר | צפו בתיעוד ענק ומרומם (חסידים)חיים רוזנבוים
כבר בסוף השבוע: מחיר הדלק עשוי לזנק לשיא חסר תקדים
ויהי אחר הבחירות: ביטול הטבת המס של סמוטריץ' במוצאי שבת. אם ימנע מלחצום על צו שיאריך את ההפחתה - יתכן שיהיה זינוק במחיר הדלק כבר בימים הקרובים (כלכלה בארץ)בני סולומון
דיון בבית המשפט: מנדלבליט מסביר מדוע לא פירט את היתר החקירה בנתניהו
בעדותו בבית המשפט, היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט הסביר כי נתן היתר כללי לחקור קבלת טובות הנאה כאשר עלה חשד מודיעיני על קבלת טובות הנאה בהיקף נרחב. השופט בר עם שאל מדוע לא נוסח ההיתר בצורה מפורשת יותר, ומנדלבליט השיב: "אני חושב שהם (החוקרים) הבינו את זה".כיכר השבת
"אין להם מה למכור"; האדמו"ר מירושלים במתקפה חריפה נגד חברי הכנסת החרדים
קנאות דקדושה: לצד קריאות הקודש של מרבית גדולי ישראל בארה"ק לצאת ולהצביע, בחצרות הקנאים ממשיכים בקו התקיף | אמש, במוצאי שבת נשא האדמו"ר מקרעטשניף ירושלים משא תקיף נגד ההליכה לקלפי, תקף את חברי הכנסת החרדים והזהיר מגזירת הגיוס: "לא יביא שום ישועה, רק צרה" | האזינו לדברים (חסידים)חיים רוזנבוים
מהומה בעיר החרדית: קיצונים פוצצו כנס של ש״ס והשליכו גז מדמיע
מהומה פרצה בכינוס למען תנועת ש״ס במודיעין עילית בהשתתפות הגאון רבי יורם סרי. פורעים שברו את חלונות בית המדרש והשליכו גז מדמיע לעבר המשתתפים • שלושה נפצעו קל וטופלו במקום (חרדים)קובי ישראל