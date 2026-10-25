הכתב החרדי הבכיר מיכאל שמש החליט למי יצביע: "סטרס לא מוסבר"

מפיק האירועים המוכר שהחליט לחצות את הקווים אל תוך הבוץ הפוליטי, חושף את הסיבה המטלטלת שהובילה להקמת המפלגה החדשה, מדבר בגילוי לב על "טרור רצחני" שמופעל כלפי רבנים התומכים בו, ושם על השולחן את הפתרון הקיצוני לחוק הגיוס | בריאיון מרתק בפודקאסט 'כיכר FM' בהגשת אלי גוטהלף, הרב יעקב חיים מילר מספק הצצה אל מאחורי הקלעים של מערכת הבחירות הסוערת ביותר שידע הציבור החרדי • צפו בריאיון (כיכר FM)

אלי גוטהלף