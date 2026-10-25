הכתב החרדי הבכיר מיכאל שמש החליט למי יצביע: "סטרס לא מוסבר"

מבזקים נוספים
"אין לי מנוחה מהמצב": ההקלטה המרטיטה של האדמו"ר מויז'ניץ לקראת הבחירות
"אינני מרגיש בקו הבריאות, אך לו היה בי הכוח - הייתי מסתובב וצועק בכל מקום": האדמו"ר מויז'ניץ פנה בקולו אל אלפי החסידים והציבור הרחב בקריאה נרגשת להצביע ליהדות התורה | הברכה הנדירה לכל שנרתם: "נחת מהילדים והרחבת הדעת ללא שום צער" | האזינו (חסידים)חיים רוזנבוים
הרב אלי סדן מביע תמיכה בוינטר למרות ביקור נתניהו
הרב אלי סדן הביע תמיכה בעופר וינטר, למרות ביקורו המיוחד של ראש הממשלה נתניהו. "מאחל לעופר וינטר לעבור את אחוז החסימה, רק אם הוא יעבור תהיה לביבי ממשלת ימין" אמר סדן.כיכר השבת
בליווי בנו והעסקנים: האדמו"ר מגור הגיע לבית החולים, בוטלה קבלת קהל להשבוע
הרבי מגור הגיע לפני שעה קלה לבית החולים הדסה עין כרם לקראת הטיפול הרפואי, הרבי צפוי להשתחרר לביתו בשעות הערב • בשל כך, בוטלה קבלת הקהל השבוע • אמש עלו בני האדמו"ר לתפילת רבים באוהל אדמו"רי גור • הציבור נקרא להרבות בתפילה לרפואת האדמו"ר רבי יעקב בן יוטא הענא (חסידים)חיים רוזנבוים
"פרודיה": כשנתניהו נשאל על החלפת גלי בהרב מיארה - זה מה שענה
ראש הממשלה הבטיח בריאיון לרדיו כלי ישראל כי היועצת המשפטית תוחלף לאחר הבחירות • "נצטרך לעשות מאמץ הרבה יותר גדול להחזיר את האיזון בין הרשות המחוקקת והרשות השופטת" • על משפטו: "המשפט קרס מזמן, נולד בחטא ונמשך בהפרות חוק עברייניות" • "צריך לפתוח בחקירה פלילית נגד כל מי שהיה שותף לציד הפוליטי הזה" (בארץ)יאיר טוקר
"החביאו בחורי ישיבה בבוידם מרוב פחד": הרב מילר בראיון סוער על מפלגת 'צבע שחור' וחוק הגיוס
מפיק האירועים המוכר שהחליט לחצות את הקווים אל תוך הבוץ הפוליטי, חושף את הסיבה המטלטלת שהובילה להקמת המפלגה החדשה, מדבר בגילוי לב על "טרור רצחני" שמופעל כלפי רבנים התומכים בו, ושם על השולחן את הפתרון הקיצוני לחוק הגיוס | בריאיון מרתק בפודקאסט 'כיכר FM' בהגשת אלי גוטהלף, הרב יעקב חיים מילר מספק הצצה אל מאחורי הקלעים של מערכת הבחירות הסוערת ביותר שידע הציבור החרדי • צפו בריאיון (כיכר FM)אלי גוטהלף
סגרו מעגל על הבמה; החיבוק המרגש בין מאיר רובינשטיין ליצחק פינדרוס | צפו
אלפים מתושבי העיר ביתר התכנסו אמש (מוצשב"ק) במתנ"ס העירוני בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל, ראש הישיבה הגר"ד לנדו וראש הישיבה הגרמ"ה הירש • רגע מרגש במיוחד נרשם על הבמה: החיבוק החם והידידותי בין ראש העיר הנוכחי מאיר רובינשטיין לראש העיר לשעבר ח"כ יצחק פינדרוס (חרדים)חיים רוזנבוים
הבדיחה עלתה ביוקר: עופר וינטר הבמאי נחסם אחרי שהודיע על "פרישה"
הבמאי מכפר אדומים התבדח על הקריאות לפרישת הפוליטיקאי הנושא את שמו. הרשתות סיווגו את הפוסט כהתחזות וחסמו אותו: "אני לא הוא" (בארץ, אנשים)יאיר טוקר
המודל שמטלטל את שוק ההשקעות: מאות משפחות חרדיות גילו את דובאי
מה שהתחיל כטרנד של משקיעי נדל"ן ישראלים, מגיע בשנה האחרונה גם לציבור החרדי: איך משפחות שמעולם לא חשבו על השקעה בחו"ל מגלות שההון שכבר נצבר בדירה שלהן בישראל עשוי לשמש בסיס לנכס נוסף, בלי להוציא חסכונות מהבנק. וגם: איך מחירי דירות 2 חדרים טיפסו בכ־100 אלף שקל בשנה (נדל"ן)יוסי כץ