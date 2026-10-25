פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד קטין בן 17 מאופקים שהשליך רימון הלם לעבר חצר בית בה חגגו כ-20 אנשים יום הולדת. הקטין הגיע למקום לבוש בבגדים שחורים כשפניו מכוסות, בחן את הסביבה, והשליך את הרימון במטרה להפחיד את הנוכחים. הרימון פגע בגג מחסן, נפל לקרקע והתפוצץ. כתוצאה מהפיצוץ סבלו הנוכחים מצפצופים באוזניים ומחרדה. בבית ישנו באותה עת שני ילדים בני 6 ו-9. כתב האישום מייחס לקטין עבירות של נשיאה והובלה של נשק ואיומים.

קובי אטינגר