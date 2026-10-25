מבזקים נוספים
ברזיל בוחרת בין אנטישמי לאוהב ישראל: הסקר האחרון - והשעה בה נדע את התוצאות
הקלפיות בברזיל נפתחו עבור הבחירות לנשיאות המדינה, כאשר שני המתמודדים נלחמים על כל קול במירוץ צמוד מאי פעם | הסקר האחרון שפורסם מדגיש עד כמה הברזילאים חלוקים - והשעה בה נתחיל לקבל את תוצאות האמת (חדשות)כיכר השבת
שני נהגים נפצעו קל בתאונה בין אוטובוסים ורכב במבשרת ציון
תאונת דרכים בין שני אוטובוסים ורכב אירעה ברחוב יסמין במבשרת ציון. שני נהגים בגילאי 25 ו-47 נפצעו באורח קל. צוותי איחוד הצלה העניקו להם טיפול רפואי בזירה.קובי רוזן
כתב אישום נגד קטין שהשליך רימון הלם למסיבת יום הולדת באופקים
פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד קטין בן 17 מאופקים שהשליך רימון הלם לעבר חצר בית בה חגגו כ-20 אנשים יום הולדת. הקטין הגיע למקום לבוש בבגדים שחורים כשפניו מכוסות, בחן את הסביבה, והשליך את הרימון במטרה להפחיד את הנוכחים. הרימון פגע בגג מחסן, נפל לקרקע והתפוצץ. כתוצאה מהפיצוץ סבלו הנוכחים מצפצופים באוזניים ומחרדה. בבית ישנו באותה עת שני ילדים בני 6 ו-9. כתב האישום מייחס לקטין עבירות של נשיאה והובלה של נשק ואיומים.קובי אטינגר
גרוניס פורש מוועדת החקירה בפרשת הצוללות מסיבות רפואיות
נשיא בית המשפט העליון בדימוס אשר גרוניס פרש מוועדת החקירה הממלכתית בפרשת הצוללות בשל מצבו הרפואי. במקומו ימונה השופט בדימוס אליקים רובינשטיין זילברטל.כיכר השבת
שני גברים נפצעו בתאונת דרכים בכביש 65
שני גברים נפצעו בתאונה בין שני כלי רכב פרטיים בכביש 65 ליד מחלף עירון. גבר כבן 36 נפצע באורח בינוני וגבר כבן 40 נפצע באורח קל. צוותי איחוד הצלה העניקו להם טיפול רפואי בזירה, ולאחר מכן שניהם פונו לבית חולים.קובי רוזן
אישה בת 40 נפצעה בינוני בתאונה בין שני רכבים בכביש 4312
אישה כבת 40 נפצעה היום (14:06) בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 4312 סמוך לגן שורק. צוותי מד"א העניקו לה טיפול במקום ופינו אותה לבית החולים שמיר-אסף הרופא במצב בינוני, כשהיא סובלת מחבלות בגפיים.קובי רוזן
אושר מינוי ועדת סל הבריאות לשנת 2027 בתקציב 650 מיליון שקלים
מונתה הוועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2027, עם תקציב של 650 מיליון שקלים. הוועדה תבחן כמאות תרופות וטכנולוגיות רפואיות חדשות ותמליץ על הכללתן בסל בהתאם לשיקולים רפואיים, מקצועיים, חברתיים וכלכליים. שר הבריאות חיים כץ: "מערכת בריאות ציבורית חזקה צריכה לאפשר לחולים לקבל טיפול רפואי מתקדם, ללא תלות ביכולתם הכלכלית". את הוועדה תעמוד פרופ' דינה בן יהודה, מנהלת האגף ההמטולוגי בהדסה.יוסי נכטיגל
מזעזע: תינוקת בת חודש הורדמה והונשמה בגלל תקיפה של אביה הצעיר
כתב אישום חמור הוגש נגד אב מהדרום שתקף את בתו התינוקת • התינוקת אושפזה מורדמת ומונשמת עם שברים מרובים ודימומים פנימיים | פרטי המקרה המזעזע (חוק ומשפט)כיכר השבת