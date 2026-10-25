מבזקים נוספים
סקר מדהים בצרפת: לה פן תרסק את מלנשון ב-69% מול 31%
מנהיגת הימין הקיצוני מובילה עם 36% בסיבוב הראשון | פער של 38 נקודות אחוז בתרחיש עימות ישיר בסיבוב השני | הנתונים המדהימים מהסקר החדש (בעולם)כיכר השבת
הצהרות האופוזיציה: "חמאס יפורק תוך 18 חודשים, יש לחדש את המו"מ עם הפלסטינים"
ח"כ גלעד קריב ממפלגת 'הדמוקרטים' קרא להכניס את הרשות הפלסטינית לעזה: "צריך לחדש את המשא ומתן בין ישראל לפלסטינים" | במקביל, יו"ר מפלגת 'ישר!' גדי איזנקוט הבטיח שחמאס לא ישלוט בעזה "תוך 18 חודשים" מיום כניסתו לתפקיד (בארץ)משה בשן
האבנט העתיק וברכת הילדים: הרגעים המרגשים בהכנסת ספר התורה בבאניא
המונים חגגו במעמד הכנסת ספר התורה שנתרם לזכותו של האדמו"ר מנדבורנה באניא | דוד ארזני מגיש תיעוד מהרגעים המרגשים של המעמד, החל מברכת המזונות של ילדי החמד, ועד הריקודין קדישין של האדמו"ר כשהוא חגור עם האבנט היחסני של הרה"ק מקרעטשניף זי"ע | צפו בגלריה (חסידים)חיים רוזנבוים
טראמפ עדכן לגבי תקיפה אפשרית - וטען: "מתקני הגרעין מכוסים בסלעים"
נשיא ארה"ב עדכן לגבי תקיפה אפשרית, טען כי איראן אינה משקמת את מתקני הגרעין שהופצצו | במקביל, בארה"ב מאשרים כי פינו אנשי צוות ומשפחות מהשגרירות בריאד על רקע ההסלמה באזור (בעולם)אריה רוזן
צעיר בן 25 נהרג מפגיעת אוטובוס בקורקינט חשמלי בכביש 4
צעיר כבן 25 נהרג הערב (19:34) כאשר נפגע מאוטובוס בעת רכיבה על קורקינט חשמלי בכביש 4 סמוך לאור עקיבא. צוותי מד"א קבעו את מותו במקום לאחר שהגיעו כשהוא מחוסר הכרה עם חבלה רב מערכתית וללא סימני חיים. נהג האוטובוס, גבר כבן 50, פונה לבית החולים הלל יפה במצב קל.קובי רוזן
נער בן 17 נפצע בינוני בתאונה בכביש 25 סמוך לשגב שלום
נער בן 17 ואדם נוסף נפצעו הערב (20:03) כאשר רכב נפל לתעלה בצד הדרך בכביש 25 סמוך לשגב שלום. צוותי מד"א פינו את הנער לבית החולים סורוקה במצב בינוני עם חבלות בפנים ובגב, ואת הפצוע השני במצב קל.קובי רוזן
לייטנר יציב 500 משקיפים בקלפיות חרדיות
יצחק לייטנר הודיע על הצבת 500 משקיפים מטעמו בקלפיות בציבור החרדי.כיכר השבת
רוכב קורקינט בן 18 נהרג בתאונה עם אוטובוס בכביש 4
רוכב קורקינט חשמלי כבן 18 נהרג בתאונה עם אוטובוס בכביש 4 סמוך לאור עקיבא. צוותי איחוד הצלה שהגיעו לזירה קבעו את מותו עקב פציעות קשות שספג בתאונה.קובי רוזן