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הסלמה באזור

טראמפ עדכן לגבי תקיפה אפשרית - וטען: "מתקני הגרעין מכוסים בסלעים"

נשיא ארה"ב עדכן לגבי תקיפה אפשרית, טען כי איראן אינה משקמת את מתקני הגרעין שהופצצו | במקביל, בארה"ב מאשרים כי פינו אנשי צוות ומשפחות מהשגרירות בריאד על רקע ההסלמה באזור (בעולם)

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אריה רוזן
כיכר השבת |
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הנשיא טראמפ (צילום: שאטרסטוק)

נשיא דונלד טראמפ אמר היום (ראשון) כי לא צפויה תקיפה אמריקנית ב במהלך היום, על רקע המתיחות המתמשכת בין המדינות.

בריאיון שנתן לרשת פוקס ניוז טען כי איראן אינה פועלת באופן משמעותי לשיקום מתקני הגרעין שנפגעו בתקיפות האמריקניות.

"אנחנו יודעים בדיוק מה קורה בהר המכוש", אמר . לדבריו, שלושה מתקני גרעין נוספים נהרסו, והמתקנים שהופצצו "מכוסים באלפי טונות של סלעים".

הוא הוסיף כי ארה"ב ממשיכה לעקוב אחר המתרחש באתרים באמצעות צילומי לוויין.

במקביל, מחלקת המדינה האמריקנית אישרה כי הורתה לפנות חלק מאנשי הצוות ובני משפחותיהם מהשגרירות בריאד שבסעודיה, על רקע הלחימה בין סעודיה לחות'ים בתימן.
ארה"באיראןדונלד טראמפמלחמההסכם הגרעין

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