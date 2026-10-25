נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר היום (ראשון) כי לא צפויה תקיפה אמריקנית באיראן במהלך היום, על רקע המתיחות המתמשכת בין המדינות.

בריאיון שנתן לרשת פוקס ניוז טען כי איראן אינה פועלת באופן משמעותי לשיקום מתקני הגרעין שנפגעו בתקיפות האמריקניות.

"אנחנו יודעים בדיוק מה קורה בהר המכוש", אמר טראמפ. לדבריו, שלושה מתקני גרעין נוספים נהרסו, והמתקנים שהופצצו "מכוסים באלפי טונות של סלעים".

הוא הוסיף כי ארה"ב ממשיכה לעקוב אחר המתרחש באתרים באמצעות צילומי לוויין.

במקביל, מחלקת המדינה האמריקנית אישרה כי הורתה לפנות חלק מאנשי הצוות ובני משפחותיהם מהשגרירות בריאד שבסעודיה, על רקע הלחימה בין סעודיה לחות'ים בתימן.