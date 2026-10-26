ילד בן 10 נפצע קשה בתאונה בין רכב לאופניים בבית שמש

מבזקים נוספים
התושבים היהודים נדהמו: הסטיקר המתריס של הרשימה המשותפת
מדבקות הנושאות את הכיתוב "על אפכם ועל חמתכם" בעברית ובערבית, לצד סמלה של הרשימה המשותפת, הודבקו על מכוניות בלוד (חדשות בארץ)דני שפיץ
הרב, מי מבינינו צודק?" מסלול הדיינות שכל רב צריך להכיר
שני אנשים מגיעים לרב עם סכסוך כספי. שניהם בטוחים שהצדק איתם, אבל האם הרב יודע כיצד לפסוק? רבני "למען ילמדו" חושפים את הפער המפתיע בלימודי ההלכה, ומציגים את המסלול שנועד לתת לרבני קהילות את הכלים להתמודד עם השאלות המורכבות ביותר (חרדים)אסף מגידו
"התפללתי בבכי על הקבר של אבא שלי": אבי לוקוב חושף על המהפך שגרם לו לתמוך ביהדות התורה
הקומיקאי, המבקר החריף אבי לוקוב הגיע לתוכנית 'דבר ראשון' עם משה מנס לבירור נוקב ונטול כפפות | עונה בכאב להאשמות על "מכירת חיסול" של עמדותיו, מתוודה בדמעות על הטעות הקשה ומסביר מדויק מדוע למרות כל הפגמים בממסד – הצבעה ליהדות התורה היא קידוש השם | וגם, תוקף את לייטנר אך מפנה אצבע מאשימה לעסקונה הישנה (דבר ראשון)משה מנס
פאקר העביר למעלה ממיליון דולר למשרד עורכי הדין של חדד
על פי דיווח, איש העסקים ג'יימס פאקר העביר יותר ממיליון דולר למשרד עורכי הדין של עמית חדד, שמשמש כפרקליטו של בנימין נתניהו.כיכר השבת
כאן נגמרים החיים: תיעוד נהיגה בכביש 'דרך המוות' המפותל בעולם
תיעוד מצמרר מהמערב המרוחק של נפאל חושף את תנאי הנסיעה בכביש קרנאלי, המתפתל בין הרים תלולים ותוואי שטח קשוח (חדשות בעולם)דני שפיץ
התירוץ המגוחך של החשודה בהתנפלות על בחור ישיבה עם מזרק
אנה מוצ'לובה הובאה לדיון בהארכת מעצר בבית המשפט במנהטן • התביעה חשפה פרטים קשים על סדרת התקיפות האנטישמיות | השופטת קבעה ערבות של 50 אלף דולר (בעולם)דניאל הרץ
שני הרוגים באירוע ירי ברחוב משה דיין בתל אביב
משטרת ישראל דיווחה על אירוע ירי ברחוב משה דיין בתל אביב, במהלכו נורו שני בני אדם ומותם נקבע במקום. כוחות תחנת תל אביב דרום וחוקרי זיהוי פלילי הגיעו לזירה, ונפתחה חקירה לבירור נסיבות האירוע.קובי רוזן
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 10:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 10:00 (רדיו כיכר FM)כיכר השבת