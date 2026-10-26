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נלחמה במסתננים | אבל בדרום תל אביב: הלכה לעולמה פעילת הימין שפי פז ז"ל 

שפי פז, מובילת המאבק נגד ההסתננות הבלתי חוקית, הלכה לעולמה | עמותת "עוטף תחנה מרכזית" ספדה: "הייתה הקול של האנשים השקופים, נמשיך בדרכה"

קר
קובי רוזן
כיכר השבת |
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שפי פז מפגינה ונעצרת (צילום ארכיון: Miriam Alster/Flash90)

ברוך דיין האמת: שפי פז, מראשי המאבק למען תושבי השכונות בדרום תל אביב ומהדמויות הבולטות במחאה נגד ההסתננות הבלתי חוקית לישראל, הלכה לעולמה. עמותת "עוטף תחנה מרכזית" הודיעה על פטירתה.

פז, בת להורים ניצולי שואה שעלתה לישראל מפולין בילדותה, הקדישה את שנותיה האחרונות למאבק עיקש למען תושבי השכונות הוותיקות בדרום תל אביב, למען ביטחונם האישי וזכותם לחיות בכבוד בבתיהם.

משנת 2013 עמדה פז בחזית המאבק הציבורי, הובילה הפגנות ומחאות, והתייצבה מול משרדי הממשלה, שרים, ראשי עירייה ובתי המשפט.

עם נודע דבר פטירתה, ספדו לה סמנכ״לית עמותת "עוטף תחנה מרכזית", עמליה עוזר, ודובר העמותה, יעקב סלע: "היום איבדנו מנהיגה אמיצה, חברה יקרה ואישה שהייתה לסמל של נחישות, מסירות ואהבת הארץ. שפי הקדישה את חייה למען תושבי דרום תל אביב. היא הייתה הקול של האנשים השקופים, אלה שנשכחו מאחור, והוכיחה פעם אחר פעם שגם אדם אחד, חמוש באמת ובאמונה בצדקת דרכו, מסוגל להרעיד מדינה שלמה."

עוד הוסיפו בכירי העמותה: "שפי ביקשה צדק עבור תושבי השכונות, ולא הייתה מוכנה לשתוק מול העוול. גם כשנרדפה, נעצרה ונשלחה לכלא, היא המשיכה לעמוד זקופה. שפי איננה, אבל המאבק שלה לא הסתיים. אנחנו מתחייבים להמשיך בדרכה, להיאבק למען דרום תל אביב ולפעל עד להשגת המטרות שלמענן הקדישה את חייה. יהי זכרה ברוך."
דרום תל אביבהסתננותשפי פז

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