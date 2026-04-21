עם ציון יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, פרסמה ישיבת ההסדר אלון מורה פרויקט זיכרון מיוחד ומרגש לעשרת תלמידיה ובוגריה שנפלו במהלך מלחמת התקומה. הפרויקט כולל ציטוטים שכתבו ואמרו הנופלים בחייהם, שנאספו מיומנים אישיים ומשיחות עם חברים, ועוצבו בעיצוב מיוחד שמשתפים תלמידי הישיבה לזכרם.
"העולם הוא לא פייר, העולם הוא מדוייק" - כך צוטט עמיחי ויצן הי"ד, אחד מגיבורי כרם שלום שנפל ביום טבח שמחת תורה. משפט זה, שנמצא ביומנו האישי, משקף את השקפת עולמו העמוקה על הנהגה אלוקית ועל המדויקות שבבריאה.
"יש כאלה שמשקיעים במניות, אני משקיע במעשים טובים" - הובאו דבריו של רס"ל אלחנן קליין הי"ד, שנהרג לפני כשנתיים בפיגוע ירי בכביש 557. משפט זה, שאמר לחבריו בשיחה אישית, מבטא את סדר העדיפויות הרוחני שהנחה אותו לאורך חייו.
"יהודי זה לא רק בפועל, יהודי זה בכוח" - כך הוזכר רס"ר ידידיה רזיאל הי"ד, שנפל גם הוא בקרבות הגבורה בשמחת תורה. דבריו מבטאים את האמונה בכוח הפנימי של כל יהודי, מעבר למעשים הגלויים.
"כל קושי הוא הזדמנות להיות יותר מקצוען" - כתב עמיחי ונינו הי"ד, מ"כ ביחידת מגלן שנפל בקרב גבורה בכפר עזה. משפט זה, שנמצא בין רשימותיו, משקף את גישתו החיובית והמקצועית לאתגרים.
"אוהב ימים לראות טוב" - הוזכר רס"מ ישי גרינבאום הי"ד, שנהרג בקרב בדרום לבנון. הפסוק מתהילים שבחר ללוות אותו מבטא את אהבת החיים והחיוביות שאפיינו אותו.
"יש מישהו למעלה עם תכנית מסודרת - הכל מתוכנן ולטובה" - צוטט סמ"ר מתתיהו (מתי) פרל הי"ד מבית אל, לוחם שריון שנפל בקרב בצפון רצועת עזה. דבריו, שנאמרו לחבריו בשיחה, משקפים את האמונה השלמה בהשגחה פרטית שאפיינה אותו. כזכור, מתי נפצע במלחמה, החלים ובחר לשוב ליחידתו - ונפל בקרב יומיים בלבד לפני המועד המתוכנן לשחרורו.
בישיבה ציינו את זכרם של ארבעה נופלים נוספים: אורי ניסנוביץ' הי"ד, שצוטט: "כשיש בשביל מה מנצחים את הגוף"; גלעד ניצן הי"ד, שדבריו היו "במקום שאין אנשים היה איש, במקום שיש אנשים היה ראשון"; מעוז מורל הי"ד, שאמר "אמור מעט ועשה הרבה"; וידידיה אזוגי הי"ד, שהשאיר צמד מילים עמוק: "בעוז. בענווה".
אליסף פרשן, מנכ"ל מוסדות אלון מורה, מסר: "ביום זה, אנו זוכרים את תלמידינו ובוגרינו הגיבורים שנפלו בעת שעמדו על משמר ארצנו למען עם ישראל. כדרכה של ישיבת אלון מורה, מתוך לימוד התורה ועולם הרוח הם יצאו לקרב בגבורה ובאמונה שלימה בצדקת הדרך והשאירו לנו צוואה חיה, לחיות מאורם. יהי זכרם ברוך".
