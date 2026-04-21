עם ציון יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, פרסמה ישיבת ההסדר אלון מורה פרויקט זיכרון מיוחד ומרגש לעשרת תלמידיה ובוגריה שנפלו במהלך מלחמת התקומה. הפרויקט כולל ציטוטים שכתבו ואמרו הנופלים בחייהם, שנאספו מיומנים אישיים ומשיחות עם חברים, ועוצבו בעיצוב מיוחד שמשתפים תלמידי הישיבה לזכרם.

"העולם הוא לא פייר, העולם הוא מדוייק" - כך צוטט עמיחי ויצן הי"ד, אחד מגיבורי כרם שלום שנפל ביום טבח שמחת תורה. משפט זה, שנמצא ביומנו האישי, משקף את השקפת עולמו העמוקה על הנהגה אלוקית ועל המדויקות שבבריאה.

"יש כאלה שמשקיעים במניות, אני משקיע במעשים טובים" - הובאו דבריו של רס"ל אלחנן קליין הי"ד, שנהרג לפני כשנתיים בפיגוע ירי בכביש 557. משפט זה, שאמר לחבריו בשיחה אישית, מבטא את סדר העדיפויות הרוחני שהנחה אותו לאורך חייו.

"יהודי זה לא רק בפועל, יהודי זה בכוח" - כך הוזכר רס"ר ידידיה רזיאל הי"ד, שנפל גם הוא בקרבות הגבורה בשמחת תורה. דבריו מבטאים את האמונה בכוח הפנימי של כל יהודי, מעבר למעשים הגלויים.

"כל קושי הוא הזדמנות להיות יותר מקצוען" - כתב עמיחי ונינו הי"ד, מ"כ ביחידת מגלן שנפל בקרב גבורה בכפר עזה. משפט זה, שנמצא בין רשימותיו, משקף את גישתו החיובית והמקצועית לאתגרים.

"אוהב ימים לראות טוב" - הוזכר רס"מ ישי גרינבאום הי"ד, שנהרג בקרב בדרום לבנון. הפסוק מתהילים שבחר ללוות אותו מבטא את אהבת החיים והחיוביות שאפיינו אותו.