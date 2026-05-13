כוחות צוות הקרב החטיבתי 401 בפיקוד אוגדה 146 ממשיכים בפעילות מבצעית נרחבת דרומית לקו ההגנה הקדמי בלבנון, במסגרת מבצע שאגת הארי להשמדת תשתיות הטרור של ארגון חיזבאללה. הפעילות מתמקדת בהסרת איומים על אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל הפועלים במרחב.

במהלך הפעילות, זיהו הכוחות מחבל שהפעיל אמצעי תצפית על כוחותינו. בסגירת מעגל מהירה, חוסל המחבל באמצעות ירי טנק מדויק. התיעוד מהשטח מעיד על רמת הכוננות הגבוהה של הכוחות ויכולת התגובה המהירה מול איומים מיידיים.

יותר מ-350 מחבלים חוסלו מאז הפסקת האש

על פי נתונים שפרסם דובר צה"ל, מתחילת הבנות הפסקת האש חיסלו כוחות צה"ל וחיל האוויר יותר מ-350 מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה. במקביל, תקפו הכוחות למעלה מ-1,100 מטרות טרור שזוהו במרחב דרום לבנון.

בין המטרות שהותקפו: מבנים בשימוש צבאי מהם פעלו מחבלי הארגון, מחסני אמצעי לחימה, משגרי רקטות טעונים ומוכנים לשיגור, ותשתיות טרור נוספות. כפי שדיווחנו בכיכר השבת, הפעילות מתבצעת בהתאם להנחיות הדרג המדיני תוך דגש על הסרת איומים כלפי אזרחי ישראל.