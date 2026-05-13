כוחות צוות הקרב החטיבתי 401 בפיקוד אוגדה 146 ממשיכים בפעילות מבצעית נרחבת דרומית לקו ההגנה הקדמי בלבנון, במסגרת מבצע שאגת הארי להשמדת תשתיות הטרור של ארגון חיזבאללה. הפעילות מתמקדת בהסרת איומים על אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל הפועלים במרחב.
במהלך הפעילות, זיהו הכוחות מחבל שהפעיל אמצעי תצפית על כוחותינו. בסגירת מעגל מהירה, חוסל המחבל באמצעות ירי טנק מדויק. התיעוד מהשטח מעיד על רמת הכוננות הגבוהה של הכוחות ויכולת התגובה המהירה מול איומים מיידיים.
יותר מ-350 מחבלים חוסלו מאז הפסקת האש
על פי נתונים שפרסם דובר צה"ל, מתחילת הבנות הפסקת האש חיסלו כוחות צה"ל וחיל האוויר יותר מ-350 מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה. במקביל, תקפו הכוחות למעלה מ-1,100 מטרות טרור שזוהו במרחב דרום לבנון.
בין המטרות שהותקפו: מבנים בשימוש צבאי מהם פעלו מחבלי הארגון, מחסני אמצעי לחימה, משגרי רקטות טעונים ומוכנים לשיגור, ותשתיות טרור נוספות. כפי שדיווחנו בכיכר השבת, הפעילות מתבצעת בהתאם להנחיות הדרג המדיני תוך דגש על הסרת איומים כלפי אזרחי ישראל.
פעילות רחבה נגד תשתיות הטרור
כוחות אוגדה 91 ואוגדה 146 פועלים באופן שוטף לאיתור והשמדת תשתיות טרור במרחב. חיל האוויר ממשיך לסייע לכוחות הקרקעיים בהתקפה ובהגנה, תוך ביצוע תקיפות מדויקות נגד מחבלים ומטרות טרור.
בימים האחרונים נרשמת עלייה בפעילות המבצעית, כאשר מבוצעות תקיפות מדויקות נגד מחבלים ותשתיות של חיזבאללה. הכוחות ממשיכים לפעול למניעת התבססות של ארגון הטרור במרחב דרום לבנון, תוך סיכול ניסיונות לשגר רקטות ורחפני נפץ לעבר שטח ישראל.
יצוין כי בשבוע האחרון השיגו לוחמי חטיבת גולני שליטה מבצעית במרחב נהר הליטאני, במהלך מבצע מיוחד לטיהור המרחב. הכוחות איתרו במרחב עמדות שהייה ששימשו את מחבלי חיזבאללה, תוואים תת-קרקעיים ותשתיות טרור נוספות.
