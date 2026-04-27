תחקיר מבצעי מקיף על הקרב בקיבוץ חולית בבוקר שמחת תורה הושלם, וממצאיו הקשים הוצגו לחברי קהילת חולית ולמשפחות השכולות. התחקיר, שסוכם על ידי הרמטכ״ל לשעבר רב-אלוף הרצי הלוי, קובע במפורש כי צה״ל נכשל בהגנה על הקיבוץ, בעוד תושבי המקום ביצעו פעולות הגנה, חילוץ וסיוע יוצאות דופן תחת אש.

על פי הממצאים, במתקפה על הקיבוץ נרצחו 13 אזרחים, המחבלים חטפו ארבעה אזרחים ישראלים ושני עובדים זרים. שלושה מתושבי הקיבוץ נחטפו וחזרו באותו היום, וחמישה אזרחים נוספים הוחזקו כבני ערובה בקיבוץ במשך מספר שעות. במהלך הלחימה נפלו שלושה אנשי כוחות הביטחון: הרבש״ץ, חבר כיתת כוננות ולוחם לוט״ר מצוות ניצנה.

המתקפה והכישלון הצבאי

התחקיר מתאר כי בשעה 06:29 פתח ארגון הטרור חמאס במתקפת ירי תלול מסלול מאסיבית מרצועת עזה לעבר יישובי הנגב המערבי, ובהם גם קיבוץ חולית והמחנות הצבאיים במרחב. בחסות ירי התמ״ס, חדרו המחבלים לשטח מדינת ישראל על גבי כלי רכב ובאופן רגלי. תוך דקות ספורות הייתה הגזרה תחת מתקפה מאורגנת היטב, בה היו לוחמי הסיירת בנחיתות מספרית משמעותית.

הממצאים קובעים כי עם תחילת המתקפה הגיעו כוחות צה״ל אל שער הקיבוץ, אך לאחר זמן קצר עברו להילחם במוקד אחר. כוחות אלו לא עמדו במשימת ההגנה על הקיבוץ. רק בשעות הצהריים הגיעו אל הקיבוץ כוחות תגבור של צה״ל, נלחמו במחבלים ובלמו את הפגיעה בתושבים - לחימתם ראויה להערכה, כך נקבע בתחקיר.

נפילת המפקדים ופגיעה בתמונת המצב

במסקנות התחקיר נקבע כי נפילתם של מפקדי הגזרות החטיבתית, הגדודית והפלוגתית במוקדי הקרבות השונים, ונפילת רבש״ץ הקיבוץ, פגעו ביכולת צה״ל לגבש תמונת מצב עדכנית על המתרחש בקיבוץ חולית ובמרחב כולו. כתוצאה מכך, כוחות התגבור שהגיעו למרחב לא הכירו את המתרחש בקיבוץ חולית.

בשעות הבוקר פעלו הכוחות הגזרתיים במרחב הגדר, בגזרה הגדודית ובמרחב הקרוב לקיבוץ חולית. הם פגעו במחבלים, ורבים מהם נפלו בקרב. עם זאת, הכישלון בהגנה על הקיבוץ עצמו בולט בממצאי התחקיר.

גבורה אזרחית יוצאת דופן

התחקיר מציין בהערכה רבה כי בקיבוץ חולית התבצעו פעולות הגנה, חילוץ וסיוע יוצאות דופן על ידי אזרחים. פעולות אלו בוצעו תחת אש וסיכון חיים ממשי והן ראויות לציון. התחקיר קובע כי פעולות אלו מהוות מודל לערבות הדדית ולגבורה אזרחית.

בנוסף, רבש״ץ הקיבוץ וסגנו הגנו בגופם על הקיבוץ וחתרו למגע. רבש״ץ הקיבוץ פעל באומץ לב, חתר למגע, נלחם במחבלים ברחבי הקיבוץ ונפל בעודו עומד לבדו מול עשרות מחבלים בפאה המזרחית של הקיבוץ. פעולותיו ראויות לציון והערכה, כך נקבע בתחקיר.

בתחקיר צויין כי כוחות הביטחון שלחמו בקיבוץ פעלו בגבורה רבה תוך חירוף נפש, אך הכישלון המערכתי בהגנה על הקיבוץ בשעות הראשונות הקריטיות בולט בממצאי התחקיר. התחקיר מצטרף לשורה של תחקירים מבצעיים שנערכו על אירועי בוקר שמחת תורה, ומציג תמונה קשה של כישלון צבאי לצד גבורה אזרחית יוצאת דופן.