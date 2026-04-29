מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם, כינס בימים האחרונים דיון הערכת מצב מרכזי עם בכירי משרד הביטחון וראשי התעשיות הביטחוניות הגדולות - התעשייה האווירית, רפאל, אלביט מערכות ותומר. במוקד הדיון עמדה דרישה ברורה: להמשיך ולהאיץ את קצב ייצור החימושים, כחלק ממאמץ אסטרטגי להגיע לעצמאות ייצורית מלאה.

הדיון התמקד במאמצים להמשך האצת ההצטיידות באמל"ח, לטובת מוכנות לתרחישי המלחמה האפשריים ובתוכניות למימוש העצמאות החימושית לישראל. מנכ"לי התעשיות עדכנו כי קצב הייצור בחודשים האחרונים שובר שיאים וממשיך להתבצע סביב השעון 24/7.

המנכ"ל פנה לראשי התעשיות במסר חד וברור: "ההתגייסות שלכם לצד צה"ל ומערכת הביטחון היא מרשימה ביותר. בהתאם לדירקטיבת שר הביטחון, ישראל כ"ץ, אנחנו במצב חירום מתמשך ובמירוץ לחיזוק המוכנות בטווח המיידי ולביצור עצמאות הייצור של מדינת ישראל בטווח הארוך". ברעם הדגיש: "עלינו לנצל את הימים האלו ולהמשיך להאיץ בכל הכוח את קצב הייצור, במסגרת החתירה לעצמאות חימושית מקסימלית באמל"ח וברכיבים קריטיים, כחלק מאסטרטגיית משרד הביטחון".

מאבק על תקציבים מול האוצר

המנכ"ל התייחס גם לנושא הכלכלי הרגיש, וציין כי משרד הביטחון פועל בכל דרך לצמצם את החובות לתעשיות, שנובעים ממדיניות האוצר לתקצב בחסר את מערכת הביטחון. דבריו משקפים את המתח המתמשך בין צורכי הביטחון הדחופים לבין המגבלות התקציביות.

כידוע, בחודשים האחרונים נחתמו עסקאות ענק עם התעשיות הביטחוניות, ביניהן הזמנות רב שנתיות לחימושים אוויריים מאלביט בהיקף של למעלה מ-600 מיליון שקלים, כחלק מהמאמץ להבטיח רציפות אספקה ללא תלות בגורמים חיצוניים.

פרידה ממנכ"ל תומר היוצא

במהלך הפורום נפרד מנכ"ל משרד הביטחון ממנכ"ל חברת תומר היוצא, מרדכי (מורדי) בן עמי, שהקים והוביל את החברה בעשור האחרון. בן עמי הוחלף על ידי דותן גבאי, שייכנס לתפקיד בתקופה קריטית של האצת ייצור מיירטי החץ.

המנכ"ל הודה לבן עמי על 40 שנות שירות במגוון תפקידים משמעותיים במערכת הביטחון ועל תרומתו בשנה האחרונה כמנכ"ל תומר, למאמץ שהוביל משרד הביטחון להאצה הדרמטית של קצב ייצור מיירטי החץ. יצוין כי מערכות ההגנה האווירית הישראליות הוכיחו את עצמן בשנה האחרונה ברמת הצלחה חסרת תקדים.

המהלך האסטרטגי של משרד הביטחון להגברת העצמאות החימושית מגיע על רקע האיומים המתמשכים והצורך להבטיח שצה"ל יוכל לפעול בעוצמה מלאה ללא תלות באספקה חיצונית. התעשיות הביטחוניות הישראליות ממשיכות לשבור שיאי ייצור, תוך עבודה מסביב לשעון כדי לעמוד ביעדים המבצעיים הנדרשים.