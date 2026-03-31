150 מיליון ב-3 משמרות: המפעלים שמייצרים כאב ראש לחיזבאללה

בעוד קני התותחים בגבול הצפון והדרום אינם נחים לרגע, מדינת ישראל מבצעת הלילה מהלך אסטרטגי שנועד להבטיח את עליונותה בשדה הקרב לשנים הבאות. משרד הביטחון חתם על עסקת ענק עם חברת אלביט מערכות לייצור עשרות אלפי פגזי ארטילריה מסוג 155 מ"מ במפעלים ישראליים - צעד שמסמל מעבר ממדיניות של תלות בייבוא למדיניות של עצמאות ביטחונית מוחלטת.

ההסכם, בהיקף של כ-150 מיליון שקלים, הוא חלק ממדיניות רחבה שמובילים שר הביטחון ישראל כץ ומנכ"ל המשרד, האלוף (במיל') אמיר ברעם. כידוע, המטרה המרכזית היא צמצום התלות במדינות זרות והגדלת בסיס הידע הטכנולוגי המקומי - רכיב שנתפס כקריטי לחוסן הלאומי בעידן של מלחמות ממושכות. שלוש משמרות מסביב לשעון: תעשייה תחת אש במסגרת ההסכם החדש, עליו דיווחה דוברות משרד הביטחון, ייוצרו עשרות אלפי פגזי 155 מ"מ במפעלי אלביט הפרוסים ברחבי הארץ. כדי לעמוד בקצב המטורף שמכתיבה המציאות המבצעית, עברו קווי הייצור למתכונת חירום של שלוש משמרות יומם ולילה. אלפי עובדים ישראלים עמלים מסביב לשעון כדי לספק ללוחמים בחזית את כוח האש הדרוש להכרעה. העסקה מוגדרת על ידי מנהל הרכש הביטחוני (מנה"ר) כקריטית לביטחון המדינה. במערכת הביטחון מדגישים כי חיזוק התעשייה הישראלית מאפשר גמישות תפעולית ומענה מיידי לשינויים בשדה הקרב - יתרון שאינו קיים כאשר מדובר בתלות בשרשראות אספקה בינלאומיות.

חזון כץ-ברעם: להשתחרר מהתלות בייבוא

המהלך הנוכחי הוא חלק ממדיניות רחבה יותר שמובילים שר הביטחון ומנכ"ל המשרד. בחודשים האחרונים דיווח כיכר השבת על מבצע "שאגת הארי" - מאמץ לוגיסטי חסר תקדים שבמסגרתו הנחיתו בישראל 200 מטוסי מטען ענק עם כ-8,000 טונות של חימושים וציוד צבאי. אולם לצד רכש החירום מחו"ל, המדיניות החדשה שמה דגש על הרחבת הייצור המקומי.

על פי הנמסר, ההסכם עם אלביט הוא רק אחד ממספר הסכמים דומים שנחתמו בחודשים האחרונים עם חברות ביטחון ישראליות. המטרה: להבטיח שצה"ל לעולם לא יישאר ללא מענה אל מול זרועות התמנון של איראן וארגוני הטרור.

המשמעות הכלכלית: ביטחון שיוצר צמיחה

מעבר להיבט המבצעי, הזרמת 150 מיליון שקלים לתעשייה המקומית מהווה זריקת מרץ לכלכלה הישראלית. הרחבת הייצור לא רק מבטיחה את ביטחון התושבים, אלא גם מייצרת מקומות עבודה חדשים ומשמרת יכולות ייצור אסטרטגיות בתוך גבולות המדינה. במערכת הביטחון רואים בכך יתרון כפול: חיזוק הכלכלה לצד חיזוק הביטחון.

יצוין כי בשבועות האחרונים דיווח כיכר השבת גם על עסקת ענק של אלביט עם גרמניה - אספקת 500 משגרי טילים מבוססי הטכנולוגיה הישראלית. העסקה הגרמנית מעידה על המוניטין הבינלאומי של התעשייה הביטחונית הישראלית, ומחזקת את מעמדה של אלביט כשחקן גלובלי מוביל.

השורה התחתונה: אורך נשימה למלחמה ארוכה

הרחבת רכש החימושים והעברת הייצור למתכונת של שלוש משמרות מבטיחים שצה"ל יגיע לכל תרחיש מתפתח כשהוא מצויד ומיומן. היתרון הטכנולוגי והתפעולי שמעניקה התעשייה הישראלית לכוחות היבשה הוא שובר השוויון במערכות העתידיות, ומבטיח שהלוחמים בשטח יקבלו את המענה הטוב ביותר - כאן ועכשיו.

כאמור, המדיניות החדשה של משרד הביטחון משלבת בין רכש חירום מחו"ל לבין חיזוק התעשייה המקומית. בכך, ישראל מבטיחה לעצמה עצמאות ביטחונית מוחלטת - יכולת שהיא קריטית בעידן של איומים מתמשכים ומלחמות ממושכות.