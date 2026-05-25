רחפן נפץ ששוגר על ידי ארגון הטרור חיזבאללה התפוצץ היום (שני) בשטחי הכינוס הסמוכים למשגב עם בגליל העליון. בפיצוץ נפגע חייל אחד באורח קל, שקיבל טיפול רפואי במקום. כך נמסר ממועצה אזורית גליל עליון.

האירוע התרחש כעשרים דקות לאחר שהתרעות הופעלו במספר מרחבים בצפון הארץ על חדירת כלי טיס עוין. דובר צה"ל מסר כי רחפן נפץ נפל בשטח מדינת ישראל, בסמוך לגבול עם לבנון, ללא נפגעים נוספים.

במקביל לאירוע הרחפן, חיל האוויר יירט לפני זמן קצר רקטה ששוגרה על ידי ארגון הטרור חיזבאללה לעבר שטח הארץ. היירוט בוצע בהצלחה ולא דווח על נפגעים או נזקים.

באירוע נוסף שהתרחש לפני זמן קצר, רחפן נפץ נוסף נפל בשטח מדינת ישראל, בסמוך לגבול עם לבנון. גם באירוע זה לא דווח על נפגעים.

המשך איומי הרחפנים

כזכור, אתמול (ראשון) התפוצצו שלושה רחפני חיזבאללה בשטח ישראל, כאשר אחד מהם פגע ישירות בבית במטולה. על פי הדיווחים, לפי שעה לא דווח על נפגעים באירוע זה, אך נזק רב נגרם לגג הבית.

דובר צה"ל הודיע אתמול כי חיזבאללה שיגר כמה רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל ולשטח מדינת ישראל. על פגיעת הרחפן במטולה נמסר כי "האירוע מתוחקר".

בדיון ביטחוני סוער שהתקיים אמש בקבינט המצומצם, התפתח ויכוח חריף בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בשאלת האסטרטגיה הנכונה להתמודדות עם איום הרחפנים.

ראש הממשלה נתניהו דרש מצה"ל לגבש פתרונות מיגון מהירים לאיום הרחפנים, בעוד שר האוצר סמוטריץ' טען כי "אי אפשר למגן את עצמנו לדעת, צריך להוריד עשרה בניינים בדאחייה בתגובה לכל רחפן".

