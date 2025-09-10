מבצע ההתרעות הגדול: צה"ל החל בסדרת הודעות אישיות לתושבי עזה

מפת האיום ( צילום: דובר צה"ל )

במסגרת מבצע ״מרכבות גדעון ב׳״, החלו אתמול (שלישי) פיקוד הדרום ויחידה 504 במאמץ נרחב לאזהרת האוכלוסייה בעיר עזה. המבצע כולל הפצת הודעות קוליות, שליחת מסרונים, הפצת כרוזים וקיום שיחות טלפון, במטרה להגיע למספר מירבי של אזרחים וליידע אותם על אזורים שהוגדרו כמסוכנים.

דובר צה״ל הדגיש כי האזרחים מתבקשים להישמע להנחיות הרשמיות, להימנע משהייה במרחבים מסוכנים ולפעול לפי הוראות הבטיחות על מנת להגן על חייהם. המאמץ מגיע על רקע חוסר הוודאות הביטחונית בעיר עזה, שבו תושבים רבים נאלצים להתמודד עם מתקפות אוויריות ופעולות צבאיות. מבצע ההתרעה נועד למזער את הסיכון לפגיעה באזרחים ולשמור על ביטחון האוכלוסייה, תוך הפעלת אמצעים טכנולוגיים ומקצועיים להבטחת כיסוי רחב ככל האפשר. בנוסף, צה״ל מדגיש כי מטרת המבצע היא לא רק התרעה מיידית, אלא גם יצירת מנגנון המשכי לאזהרת האזרחים במקרים עתידיים, כדי להבטיח מענה מהיר ואפקטיבי בכל אירוע ביטחוני. התיעודים שמרעידים את עזה: מגדלים קורסים בזה אחר זה | צפו ב. ניסני | 12:23 בשטח, התושבים מקבלים את ההודעות באופן מגוון: על גבי מכשירי טלפון ניידים, כרוזים המופצים ברחובות, והודעות קוליות ישירות, במטרה להבטיח שכל מי שיכול להיות בסיכון יקבל את ההתרעה בזמן אמת.

ההודעה שהופצה ( צילום: דובר צה"ל )

מצורף תרגום הכרוז: אל כל תושבי ושוהי העיר עזה וכלל שכונותיה, מהעיר העתיקה ותפאח במזרח הים במערב, צה"ל נחוש להכריע את החמאס, ויפעל במרחב העיר עזה בעוצמה רבה, כפי שפעל בכל רחבי הרצועה.

למען בטחונכם, התפנו מיד דרך ציר אלרשיד אל המרחב ההומניטרי במוואסי. הישארות במרחב מסוכנת מאד.