חומר הנפץ שאותר (צילום: רשתות לבנוניות)
ד"ש מישראל
כוחות צה"ל פוצצו בלילה מבנים בכפר הלבנוני, בבוקר גילו התושבים... מזכרת | צפו
הלילה, מעט אחרי חצות, פוצצו כוחות צה"ל שלושה בתים בשכונה המזרחית של הכפר חולא, קרוב לגבול ישראל -לבנון | בבוקר גילו התושבים מזכרת מהכוחות: מכלים של חומר הנפץ הנוזלי שהובאו למקום לטובת פיצוץ המבנים, חלקם עדיין מלאים | חיילי צבא לבנון הגיעו למקום ואספו את חומרי הנפץ | צפו בתיעוד (צבא)
בס
בני סולומון
כיכר השבת |
