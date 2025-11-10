ד"ש מישראל כוחות צה"ל פוצצו בלילה מבנים בכפר הלבנוני, בבוקר גילו התושבים... מזכרת | צפו הלילה, מעט אחרי חצות, פוצצו כוחות צה"ל שלושה בתים בשכונה המזרחית של הכפר חולא, קרוב לגבול ישראל -לבנון | בבוקר גילו התושבים מזכרת מהכוחות: מכלים של חומר הנפץ הנוזלי שהובאו למקום לטובת פיצוץ המבנים, חלקם עדיין מלאים | חיילי צבא לבנון הגיעו למקום ואספו את חומרי הנפץ | צפו בתיעוד (צבא)

בס בני סולומון כיכר השבת | 16:54