עשרות אלפים כבר גויסו: כך צה"ל נערך לקרב המכריע ברצועת עזה

צה"ל מגביר את ההכנות למבצע הקרקעי רחב־ההיקף בעזה, שזכה לשם "מרכבות גדעון ב'". מטרת התמרון – כיבוש העיר עזה, הגדולה בצפון הרצועה, שאותה הגדיר ראש הממשלה בנימין נתניהו כ"אחד המעוזים האחרונים" של חמאס. כך מדווח היום אתר Yent

לפי מקור צבאי רשמי שצוטט ברשת CNN, עיקר האתגר טמון במערכת המנהרות האדירה שמתחת לעיר: "חמאס לא רק התחפר – הוא הקים תשתית מורכבת בהרבה משחשבנו. יש שם מפקדות אסטרטגיות, הסתעפויות ומנהרות טקטיות שמאפשרות תנועה מהירה והתקפות פתע. הם יודעים שאנחנו באים, והם נערכים לכך".

לוח זמנים סמלי – "שנתיים למלחמה"

לפי התכנון שאושר בקבינט המדיני־ביטחוני, על צה"ל לפנות מהעיר כמיליון עזתים – עד ל־7 באוקטובר 2025, תאריך המציין שנתיים לפרוץ המלחמה. הפינוי נועד לאפשר לצבא חופש פעולה רחב יותר במרחב האורבני הצפוף, שבו מתכנן צה"ל להפעיל אש כבדה ולפגוע גם באתרים שלא הותקפו עד כה מחשש לפגיעה נרחבת באזרחים.

גיוס מסיבי והכנות בשטח

במקביל לפינוי הצפוי, נשלחו כבר עשרות אלפי צווי 8 למשרתי מילואים. לדברי גורם צבאי שהובא בכתבה ב Yent, "צה"ל טרם תמרן בעומקה של העיר עזה מאז תחילת המלחמה. ברור לנו שהמחבלים נערכים לקרב קשה – ואנחנו נערכים בהתאם".

שר הביטחון ישראל כ"ץ הגדיר את עזה כ"בירת חמאס", והזהיר כי הכניסה הצפויה של צה"ל תוביל ל"פתיחת שערי הגיהינום".

"המערכה המורכבת ביותר"

לדברי מומחים, הכניסה לעזה עשויה להפוך לקרב הארוך והמסובך ביותר שידעו כוחות צה"ל מאז החלה המלחמה. העיר – על אוכלוסייתה הענקית, תשתיותיה האזרחיות והמערכת התת־קרקעית של חמאס – צפויה להציב אתגר כפול: גם הומניטרי וגם צבאי.

בצה"ל מדגישים כי המטרה איננה רק חיסול תשתיות הטרור אלא גם פגיעה קשה ביכולות הפיקוד והשליטה של חמאס. "זו לא תהיה מערכה קצרה", אמר הגורם, "אבל היא הכרחית כדי לפרק את חמאס מהיכולות המרכזיות שנותרו לו".