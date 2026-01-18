מחבל נוח'בה שערק: "חמאס קטנים וחשוכים, צריך שלום עם ישראל"

חמזה מהרה, מי שהיה במשך שנים מחבל נוח'בה של חמאס וערק במהלך השנים מארגון הטרור, אמר בריאיון שהעניק היום (ראשון) לערוץ 12 הישראלי כי המתקפה ב-7 לאוקטובר הייתה טעות.

הוא תקף את חמאס ואמר כי "הם אנשים קטנים, חשוכים, ולא הולכים לפי ערכים של בני אדם" והוסיף כי מטרתו היא לנקום בהנהגת חמאס.

חמזה עזב כאמור את חמאס וערק למיליציה של חוסאם אל-אסטל שמשתפת פעולה עם ישראל. לדבריו עשה את הצעד אחרי "שהתעורר" והבין שהאידיאולוגיה של חמאס היא שקר כלשונו.

הוא אמר בריאיון היום כי צריך שלום עם ישראל, והוסיף כי הוא לא חושש מחמאס. "אם הם גברים ויש להם יכולת לבוא ולהתעמת איתנו, אנחנו מוכנים", הוא אמר.

אגרוף פלדה אמריקני: טנקי אברמס נחתו בפריסת בזק בלב נקודת החיכוך דוד הכהן ויוסי נכטיגל | 14:54

עוד הוסיף: "הם הרי אימנו אותנו להילחם במדינת ישראל, והאימונים והידע שהם נתנו לנו - היום מופנים נגדם. יש צעירים כמוני שהצטרפו למיליציות ויהיו נגד חמאס. בתוך ימים ספורים רבים מאלו שחמאס פגע בהם, התהפכו נגדו. היום הם יצטרפו למיליציות, לכוחות העממיים".