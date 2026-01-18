כיכר השבת
חוצה את הקווים

מחבל נוח'בה שערק: "חמאס קטנים וחשוכים, צריך שלום עם ישראל"

חמזה מהרה, מחבל נוח'בה לשעבר של חמאס, ערק לכוחות המשתפים פעולה עם ישראל וקורא לשלום עם ישראל. הוא אומר כי המתקפה ב-7 לאוקטובר הייתה טעות: "יש צעירים כמוני שהצטרפו למיליציות ויהיו נגד חמאס" (אקטואליה)

רוצחי נוח'בה כלואים בישראל (צילום: Chaim Goldberg/Flash90))

חמזה מהרה, מי שהיה במשך שנים מחבל נוח'בה של וערק במהלך השנים מארגון הטרור, אמר בריאיון שהעניק היום (ראשון) לערוץ 12 הישראלי כי המתקפה ב-7 לאוקטובר הייתה טעות.

הוא תקף את חמאס ואמר כי "הם אנשים קטנים, חשוכים, ולא הולכים לפי ערכים של בני אדם" והוסיף כי מטרתו היא לנקום בהנהגת חמאס.

חמזה עזב כאמור את חמאס וערק למיליציה של חוסאם אל-אסטל שמשתפת פעולה עם ישראל. לדבריו עשה את הצעד אחרי "שהתעורר" והבין שהאידיאולוגיה של חמאס היא שקר כלשונו.

הוא אמר בריאיון היום כי צריך שלום עם ישראל, והוסיף כי הוא לא חושש מחמאס. "אם הם גברים ויש להם יכולת לבוא ולהתעמת איתנו, אנחנו מוכנים", הוא אמר.

עוד הוסיף: "הם הרי אימנו אותנו להילחם במדינת ישראל, והאימונים והידע שהם נתנו לנו - היום מופנים נגדם. יש צעירים כמוני שהצטרפו למיליציות ויהיו נגד חמאס. בתוך ימים ספורים רבים מאלו שחמאס פגע בהם, התהפכו נגדו. היום הם יצטרפו למיליציות, לכוחות העממיים".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (75%)

לא (25%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר