אורון שאול ז"ל ( צילום: אתר צה"ל )

פרקליטות המדינה הגישה היום (חמישי) לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום חמור נגד איברהים חילו (46), תושב רצועת עזה, שהחזיק את גופתו של סמ"ר אורון שאול ז"ל עבור ארגון הטרור חמאס במשך למעלה מעשור. על פי כתב האישום, חילו החזיק את הגופה במקרר מיוחד בבית עסקו, ביודעו כי היא מיועדת לשמש כ"קלף מיקוח" מול מדינת ישראל.

מכתב האישום שהגיש עו"ד אסף בר יוסף מפרקליטות מחוז דרום עולה תמונה מזעזעת של גיוס שיטתי ופעילות ארוכת שנים בארגון הטרור. במהלך שנת 2001 גויס חילו ללימודי דת של חמאס, וכשנתיים לאחר מכן, בשנת 2003, גויס לזרוע הצבאית של הארגון - גדודי עז א-דין אל קאסם. עד לשנת 2024 פעל חילו, לפרקים, במסגרת הארגון בתפקידים שונים.

אורון שאול ( צילום: באדיבות המשפחה )

הרגע הטראגי: חטיפת הגופה במבצע צוק איתן מהלך ראשון של ראש המוסד: המינויים החדשים של רומן גופמן דניאל הרץ | 03.06.26 תיעוד דרמטי: כך חוסלו מחבלי חיזבאללה בהתקפה על פסגת הבופור | צפו ב. ניסני | 09:00 ביולי 2014, במהלך מבצע "צוק איתן", נכנס כוח של חטיבת גולני לפעילות מבצעית בשכונת שג'אעייה שבעזה. אחד הנגמ"שים נתקע בשל תקלה טכנית, וכשעברו החיילים לנגמ"ש אחר נורה לעברם טיל נ"ט שהביא למותם של אורון ז"ל ושישה חיילים נוספים, ולפציעתם הקשה של שני חיילים נוספים. לאחר פגיעת הטיל בנגמ"ש, הגיעו מחבלי חמאס וחטפו את גופתו של שאול ז"ל. עוד באותו יום התקשר אל חילו פעיל חמאס, וביקש להיפגש עמו. בפגישה אמר לו שיש לו "פיקדון" שהוא מעוניין שישמור לו עליו במשך תקופה לא ארוכה - גופה. חילו הבין מיד שמדובר בגופה של חייל צה"ל והסכים לבקשה, כך על פי כתב האישום.

רנ"ג כאמל הנו, חוקר מחבלים 7/10 יאחב"ל להב 433 על התפיסה - צילום: דוברות המשטרה רנ"ג כאמל הנו, חוקר מחבלים 7/10 יאחב"ל להב 433 על התפיסה | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:46

עשור של הסתרה במקרר מיוחד

חילו אחסן את גופתו של אורון שאול ז"ל בתוך מקרר בשר גדול שממוקם בבית העסק שלו. ארגון הטרור הנחה אותו לדלל את פעילותו הצבאית על מנת שלא למשוך תשומת לב מיותרת. בהמשך הועברה הגופה למקרר חלופי עם מנעול שסופק לו במיוחד לצורך כך.

חילו המשיך להחזיק בגופתו של שאול ז"ל עד לאוקטובר 2023, אז עזב את ביתו בעקבות פרוץ מלחמת "חרבות ברזל". במשך כל אותן שנים, משפחת שאול ומדינת ישראל פעלו ללא הפוגה להשבת בנם הביתה, מבלי לדעת כי גופתו מוחזקת בחשאי במבנה אזרחי בעזה.

פעילות הכוחות בשטח הרצועה ( צילום: דובר צה"ל )

המבצע החשאי שהוביל לחילוץ הגופה

ב-18 בינואר 2025, במסגרת מבצע משותף של כוחות הביטחון, חולצה גופתו של אורון שאול ז"ל מביתו של חילו והובאה למדינת ישראל. המבצע בוצע בעקבות מידע מודיעיני שהתקבל במהלך מאמצי חקירה משותפים של יאחב"ל להב 433 ושב"כ.

חילו נעצר במבצע חשאי והובא לחקירת שב"כ. במהלך חקירתו המעמיקה, עלה כי החזיק בגופתו של החלל סמ"ר אורון שאול ז"ל קרוב לעשר שנים במבנה אזרחי בעיר עזה. יתרה מכך, במהלך החקירה התקבל מידע מדויק אודות המיקום המדויק בו הוחזקה הגופה - פרט מודיעיני קריטי שאפשר את המבצע להשבתה.

בבקשת המעצר עד תום ההליכים ציין עו"ד בר יוסף, כי חילו, פעיל צבאי בארגון הטרור חמאס, החזיק את הגופה בחשאי, במסתור, עבור חמאס במשך תקופה של יותר מעשר שנים, ביודעו שמדובר בגופתו של שאול ז"ל - חייל צה"ל שנהרג ונחטף על ידי חמאס, וביודעו שזו נועדה לשמש כקלף מיקוח במשא ומתן של חמאס מול מדינת ישראל, לצורך שחרור פעילי טרור המוחזקים בישראל.

לחילו מיוחסות עבירות חמורות של סיוע לאויב במלחמה, חברות בארגון טרור ופעולה בנשק למטרות טרור. התיק נחקר על ידי השב"כ, יאחב"ל להב 433 במשטרת ישראל וצה"ל. כתב האישום מדגיש כי המעשים בוצעו בכוונה לסייע לאויב במלחמתו נגד מדינת ישראל.