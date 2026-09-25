בעומק לבנון ומול חיזבאללה: כך החיילים החרדים נערכים לסוכות

בעוד אלפי משפחות בישראל עסוקות בהכנות לחג הסוכות בבתיהם, לוחמים חרדים בחטיבת החשמונאים ובחטיבת כפיר מקימים סוכות בגזרות השונות בהן הם פועלים - חלקן בעומק לבנון. התיעודים המיוחדים מהשטח מציגים את הלוחמים כשהם בונים את הסוכות לקראת החג, הרחק מהבית ובלב הזירה המבצעית.

לוחמי חטיבת החשמונאים, היחידה החרדית המיוחדת בצה"ל, נערכים לקיים את מצוות החג גם בתנאי השטח המורכבים. הסוכות נבנות בגזרות השונות בהן פועלת החטיבה, כשהלוחמים משלבים בין המשימות המבצעיות לבין ההכנות לחג.

גם לוחמי חטיבת כפיר מקימים סוכות בשטח. חלק מהלוחמים נמצאים בעומק לבנון, שם הם בונים את הסוכות תוך כדי המשך הפעילות המבצעית מול חיזבאללה. התיעודים מהשטח מראים את הלוחמים עוסקים בבניית הסוכות, בניסיון לשמר את אורח החיים החרדי גם בתנאי המלחמה.

חטיבת החשמונאים, שהוקמה במטרה לאפשר לצעירים חרדים לשרת בצבא תוך שמירה על אורח חייהם, מקפידה על מתן מענה הלכתי ללוחמיה גם בשטח. כפי שמסר רס"ר משה ברוכים, ראש מדור גיוס חרדים בחטיבה, המערכת הצבאית שואפת לייצר "בועה" המבטיחה מעטפת הלכתית חסרת פשרות עבור המתגייס החרדי.

ההכנות לחג בשטח כוללות לא רק בניית הסוכות, אלא גם הכנת ארבעת המינים ושאר צרכי החג. הלוחמים נערכים לקיים את מצוות החג במלואן, תוך המשך המשימות המבצעיות בגזרות בהן הם פועלים.