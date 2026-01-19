כיכר השבת
יימשך מספר יממות | צה"ל ושב"כ פתחו במבצע לסיכול טרור בחברון

כוחות צה"ל, שב"כ, משטרה ומג"ב פתחו הלילה במבצע נרחב לסיכול טרור בעיר חברון | יישמעו קולות נפץ ותורגש תנועה ערה של כוחות צה"ל במרחב (צבא)

פעילות לוחמי צה"ל בחברון (צילום: דובר צה"ל)

דובר הודיע כי כוחות הביטחון בהובלת חטיבת יהודה פתחו במהלך הלילה (בין ראשון לשני), במבצע בשכונת ג׳בל ג׳והר שבחברון לסיכול תשתיות , מיגור החזקת אמצעי לחימה באופן בלתי חוקי וחיזוק הביטחון במרחב.

במערכת הביטחון עדכנו כי המבצע יימשך מספר יממות ובמסגרתו יישמעו קולות נפץ ותורגש תנועה ערה של כוחות צה"ל במרחב.

"כוחות הביטחון ימשיכו לפעול באופן יזום לסיכול טרור ברחבי יהודה ושומרון", נמסר בהודעה משותפת של צה"ל והשב"כ.

בסוף השבוע נחשף בחדשות 12 כי מסמכים שנתפסו על ידי צה"ל ברצועת עזה העידו כי חמאס התכוון לפשוט גם על יישובים ביהודה ושומרון ובקו התפר.

המסמכים שנתפסו, כך על פי הדיווח, כללו התכתבויות ושיחות בין גורמים בארגון, בהם גם בכירים, המעידות על כוונות כלליות לבצע את הפשיטה על יו"ש.

ממועצת יש"ע נמסר לאחר הפרסום: "אנו קוראים לרמטכ״ל לחשוף באופן מיידי את המסמכים שנתפסו בידי כוחות צה״ל המעידים על כוונת חמאס לפלוש ליישובי יהודה ושומרון וישובי קו התפר. המסמך ממחיש שמתקפת 7 באוקטובר הייתה חלק מתפיסה רחבה של פשיטה על יישובים ורצח אזרחים בכל רחבי הארץ.

"מול מציאות כזו אסור לנו לחזור על אותן טעויות״. הציבור חייב לדעת את האמת ולראות את התמונה המלאה, אנחנו דורשים מצה״ל פרסום מיידי של המסמך המקורי במלואו״

